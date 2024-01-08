Вместо награды штраф: пенсионер помог полиции поймать вора и попал в неприятности (фото)

Норман Бреннан гнался за подозреваемым более 3 километров, прежде чем помог полицейским арестовать его. Преступнику удалось избежать наказания, а сам мужчина получил штраф за нарушение правил дорожного движения.

В Великобритании отставной полицейский, который помог полиции выследить магазинного вора, был оштрафован за то, что преследовал подозреваемого на своей машине, а преступник остался безнаказанным. Об этом пишет Metro.

Норман Бреннан, бывший сотрудник Британской транспортной полиции, гнался за подозреваемым почти две мили (чуть больше 3 км), прежде чем помог полиции арестовать его. Мужчина также нашел рюкзак преступника, в котором находились девять украденных бутылок вина.

Вскоре после этого 64-летний британец получил штраф в размере 130 фунтов стерлингов (6317 гривен) от местного совета за то, что во время преследования он ненадолго свернул с дороги с односторонним движением. По его словам, он потерял бы подозреваемого из виду, если бы поехал по другому маршруту. Позже выяснилось, что вор не был оштрафован или предупрежден, после того как менеджер магазина Sainsbury's Local на Твикенхэм-Грин (юго-запад Лондона) решил не выдвигать обвинений.

Норман написал в совет Ричмонда, чтобы обжаловать штраф, но получил отказ. Отставной полицейский назвал систему правосудия "сломанной" и процитировал министра полиции Криса Филпа, который ранее призвал общественность помочь сократить число магазинных краж, проводя гражданские аресты.

"Какая пустая трата моего времени и абсолютный фарс. Единственный, кого здесь наказывают, — это я. Это была редкая ситуация, когда полиции и магазину все было преподнесено на блюдечке — все улики и сам преступник, — но в результате парень все равно остался на свободе. Правительство пообещало пресечь эту преступность, но полиция не может этого сделать. Все это большая неразбериха. Система уголовного правосудия сломана и не соответствует своему назначению", — сказал британец.

Менеджер магазина Sainsbury's Local решил не выдвигать обвинения Фото: Google Maps

Не в силах преследовать подозреваемого пешком из-за артритных коленей, Норман подождал, пока вор снова появится, а затем проследил его до промышленной зоны, разговаривая с оператором полицейской службы, который пообещал подкрепление. По его словам, если бы он не свернул на улицу с односторонним движением, то потерял бы вора из виду.

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