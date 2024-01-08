После развала самолета в воздухе нашли iPhone: от увиденного на экране сжимается сердце (фото)

Устройство случайно обнаружил американский игровой дизайнер Шонатан Бейтс.

На обочине дороги вблизи Портленда (США) нашли рабочий iPhone, выпавший из салона самолета Boeing 737 авиакомпании Alaska Airlines во время жуткой аварии 5 января. Телефон пролетел до земли почти пять километров, пишет таблоид The Sun.

От фотографий, опубликованных в Х (бывший Twitter) игровым дизайнером Шонатаном Бейтсом, сжимается сердце. Ведь устройство до сих пор находится в режиме полета с открытым экраном на электронном письме с багажной квитанцией одного из пассажиров.

В свою очередь, американский национальный совет по транспортной безопасности (NTSB) сообщил, что всего после аварии было найдено два мобильных телефона.

Ранее Фокус писал, что на рейсе авиакомпании Alaska Airlines, который 5 января вылетел из Портленда в Онтарио, произошло чрезвычайное происшествие. Менее чем через час после взлета самолет потерял часть фюзеляжа.

Напуганные пассажиры утверждают, что видели, как кусок обшивки вынесло в воздух, а в пробитую дыру начали выпадать их личные вещи и багаж. Люди были вынуждены пользоваться кислородными масками. А один из очевидцев рассказал, что из-за сильной разгерметизации у его ребенка сорвало рубашку.

Пост Шонатана Бейтса Фото: Twitter

Авиакомпания Alaska Airlines заявила, что экипаж на борту был "обучен и подготовлен" для решения этой ситуации.

К слову, Boeing 737 Maxs является самым распространенным самолетом для коммерческих перевозок в мире — активно эксплуатируются более 1160 бортов.

В 2019 году, после двух авиакатастроф со смертельным исходом, эта модель была запрещена к полетам в воздушном пространстве ЕС. Однако в конце 2020 года, когда все недостатки были устранены, решение отменили.

Напомним, недавно в одном из аэропортов США мужчина залез в двигатель самолета и погиб. Известно, что мужчине было 30 лет.

Кроме того, в Японии загорелся самолет, на борту которого находилось 400 пассажиров. После аварийной посадки спасатели начали тушить пожар и спасать людей.