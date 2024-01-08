Медсестра поцеловала на пляже милое существо, оказавшееся убийственной змеей (фото)

Путешественница опубликовала снимки в интернете, чтобы предостеречь других людей не повторять ее ошибок.

Австралийской медсестре Сюзанне Перриш чудом повезло выжить после того, как она поцеловала на пляже смертоносную змею. Женщина не знала, что это морское существо является крайне ядовитым и способно ее убить. Об этом пишет издание News.com.au.

На снимках, опубликованных в одной из тематических Facebook-групп, блондинка позирует с ядовитым морским крайтом — опасным видом водяных змей, который может одним укусом убить до 10 взрослых людей.

Сюзанна из Сиднея заметила "милую на вид" змею на побережье курорта Новая Каледония, что в Тихом океане. Женщина подняла ее и решила сфотографировать на память.

На одном из кадров медсестра даже пыталась поцеловать убийственное морское существо. То, что обошлось без последствий для здоровья и жизни, австралийка называет "тупым везением".

По словам Перриш, правду об этом виде она узнала во время визита в местный музей. Там была подробная информация, а также рассказывалось, насколько эти существа ядовиты.

Путешественница распространила снимки в интернете, чтобы предостеречь других людей не повторять ее ошибок.

Кстати, последний случай смерти в Австралии, вызванный укусом морского крайтома, произошел в 2018 году. Тогда погиб путешественник, работающий на траулере с рыболовной сетью.

Сюзанна Перриш целует смертельную змею Фото: Facebook Сюзанна Перриш целует смертельную змею Фото: Facebook

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