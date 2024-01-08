"Боже мой": пенсионерки в салоне самолета осознали свою непоправимую ошибку (фото)

Испуганных путешественниц попросили остаться на борту авиалайнера до выяснения всех обстоятельств, поскольку капитан за всю свою карьеру никогда с таким не сталкивался.

Пара пенсионерок с инвалидностью стали жертвами странной путаницы с авиабилетами, испортившей им отпуск. О непоправимой ошибке 69-летняя Линда Трестрайл и 71-летняя Венди Рассел из Великобритании узнали во время обращения пилота перед посадкой, пишет издание Express.

Сообщается, что женщины летели отдыхать на испанскую Майорку, однако оказались на совсем другом Балеарском острове — Менорка. Пассажирок случайно посадили не на тот рейс, хотя их билеты проверяли пять раз.

Авиакомпания Jet2 уже извинилась за этот досадный инцидент, указав на "человеческий фактор" как основную причину путаницы с посадочными талонами. Согласно внутреннему расследованию, виновником признан один из работников аэропорта Бристоля.

Миссис Трестрайль уверяет, что показывала свои билеты на стойке регистрации багажа, представителю службы безопасности, человеку на выходе, а также члену наземного экипажа в автобусе, который даже пересчитал пассажиров и подтвердил их номера.

"Jet2 — единственная авиакомпания, которая делает двойную проверку билетов. Одна из стюардесс подошла к нам и спросила, сидим ли мы на правильных местах, я сказала, что да. Бортпроводница забрала билеты, а потом вернулась и сказала, что все правильно", — вспоминает она.

Женщина добавляет, что уже была на Майорке, поэтому удивилась, что они летели над сушей, а должны были бы над морем.

Пенсионерки-путешественницы показывают свои билеты Фото: Linda Trestrail

"Я выглянула в окно и спросила: "Что это? Боже мой, Венди, он сказал Менорка, а не Майорка", — говорит миссис Трестрайль, называя все, что произошло после этого, настоящим адом.

Оказалось, что три места на этом рейсе были свободны, а Венди и Линда сидели как раз на двух из них. Напуганную парочку путешественниц попросили остаться в самолете до выяснения всех обстоятельств, поскольку капитан за всю свою карьеру никогда с таким не сталкивался.

Посадочные талоны пенсионерок Фото: Linda Trestrail

После туристок посадили на внутренний рейс до Майорки, и они счастливо добрались до пункта назначения.

Напомним, ранее Фокус писал о пилоте авиакомпании American Airlines Джеффе Фелле, который произнес чрезвычайно трогательную и эмоциональную речь и довел до слез пассажиров рейса в Чикаго. Мужчина отдал авиационной службе аж 32 года, а теперь уходит на заслуженный отдых.

Также мы рассказывали о пилоте, который посадил самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено.