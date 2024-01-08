Проверьте чек: женщина показала, как доверчивых туристов обманывают в кафе (фото)

Путешественница предостерегла всех других туристов не повторять ее ошибок в будущем.

Туристка из Австралии, отдыхающая на Бали, рассказала, как ее обманули в кафе. Женщина заплатила почти 12 американских долларов (около 450 грн) за маленькую бутылку воды объемом 380 мл. К тому же ей насчитали налоги за услуги, поэтому в сумме пришлось отдать аж 14 долларов (530 грн). О своем негативном опыте она написала в социальных сетях, пишет издание Yahoo News.

Опубликовав фото чека, путешественница предостерегла всех остальных быть осторожными с ценами в заведениях питания по всему острову. А также поставила под сомнение, можно ли этот курорт вообще считать "дешевым" направлением для путешествий, как считается в Австралии.

"Убедиться, что у вас большие карманы", — отметила женщина в своем посте, указав, что две бутылки воды обошлись ей в 24 тысячи рупий, если пересчитать в местную валюту.

В комментариях пользователи сети разделились во мнениях. Одни пишут, что это адекватная цена для популярного курорта, другие наоборот поддержали путешественницу, раскритиковав рестораторов.

"Все знают, что это очень дорогое место для посещения. Бали уже далеко не дешевый отдых, как это было раньше, и его репутация — это просто миф"

"Люди, которые говорят, что раньше было дешевле, очевидно, не знают, о чем говорят"

"В туристических локациях вода всегда стоит дороже. Обращайте внимание на цену до того, как получите чек"

Завтрак на Бали Фото: Pinterest

Напомним, ранее Фокус писал о туристке Диане Альберс Рамирез, которая вместе со своим возлюбленным нашла в гостиничном номере вход в коридор с тайными комнатами. Влюбленные проводили видеоэкскурсию и наткнулись на скрытую дверь внутри шкафа для одежды. Их ролик стал вирусным, собрав почти 33 млн просмотров и более сотни тысяч лайков.

Кроме того, мы рассказывали, как 50-летний выходец из Литвы симулировал сердечные приступы по меньшей мере в 20 ресторанах Испании, чтобы не платить по счету. Мужчину посадили, поскольку он не смог оплатить два штрафа после своей возмутительной серии "театральных обедов" и устраивал настоящий драматический спектакль практически во всех заведениях, большинство из которых находилось в Коста-Бланке.