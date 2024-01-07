"Не могла поверить": женщина увидела "ангела" в небе, а потом выиграла в лотерею (фото)

По словам Трейси Престон, гигантский "ангел" возле церкви будто бы тянулся к ней и она подумала, что это должно быть хорошим предзнаменованием для 2024 года. Уже дома она узнала про выигрыш.

Женщина заметила "ангела" в небе возле церкви, где по преданию похоронен "призрак Рождества". Спустя несколько часов она выиграла в лотерею. Об этом сообщает Lad Bible.

Произошел необычный инцидент в канун нового года в Великобритании. Тогда Трейси Престон выходила из церкви Сент-Энделлион в Порт-Исааке. Подняв голову в небо она заметила кое-что странное.

Облака были в форме гигантского ангела, который тянулся к ней вниз, а сковь руку пробивались лучи солнца. Это навеяло женщине разные мысли и она не могла перестать об этом думать.

"Я посмотрела вверх и не могла поверить в то, что вижу. Я схватила свой телефон и сделала снимки. Я была в полном восторге и была польщена. Никогда больше я не увижу такой картины. Надеюсь, это хорошее предзнаменование для 2024 года", — рассказала Трейси Престон.

В Великобритании женщина увидела "ангела" в небе и стала богаче Фото: Lad Bible

Когда она вернулась в тот же день домой, то поняла, что выиграла неплохую сумму в лотерею. В письме, которое она получила, шла речь о том, что она стала обладательницей 214 фунтов стерлингов, что в переводе на гривны более 10 тысяч.

Она поняла, что предзнаменование действительно было хорошим, но на этом приключения не закончились. Дело в том, что церковь Сент-Энделлион, возле которой британка и увидела "ангела" в небе, является последним пристанищем доктора Майлза Марли. Именно он мог послужить вдохновением для именования бывшего делового партнера Скруджа в произведении "Рождественская песня" авторства Чарльза Диккенса, который выходит из могилы и преследует его.

В Великобритании женщина увидела "ангела" в небе и стала богаче Фото: Lad Bible

Связь между ними обнаружил друг Трейси Престон Барри Уэст, который является историком.

"Если вы внимательно присмотритесь, то увидите самого удивительного ангела. Это, несомненно, один из самых знаковых образов, созданных природой к Рождеству 2023 года", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 января сообщалось, что мужчина подслушал разговор и решил "рискнуть всем". Он сорвал джекпот в лотерее. Удачные решения мужчины помогли ему стать богаче на 200 тысяч долларов. Он погасил долги и планирует отправиться в отпуск с женой.