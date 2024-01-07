"Рождественский подарок": испанку выдворили из Великобритании после возвращения из отпуска

У сестры 34-летней Марии родилась девочка, поэтому она выезжала домой на несколько дней. Однако по возвращении пограничники ее задержали и депортировали обратно несмотря на документы, которые позволяют работать на территории Королевства.

34-летнюю Марию принудительно депортировали из Великобритании после возвращения из отпуска, который проходил возле Малаги. Об этом сообщает The Guardian.

В ночь на 26 декабря в лондонском аэропорту Лутона пограничники задержали 34-летнюю испанку. Ее депортировали несмотря на имеющиеся документы, которые позволяли жить и работать в Соединенном Королевстве. Заявляется, что женщине сказали, что она "зря тратит свое время", если считает, что документы Министерства внутренних дел являются действительными.

"Я уехала домой, потому что у моей сестры родилась маленькая девочка, и буквально через четыре дня в аэропорту Лутона меня отвели в комнату для задержанных, забрали мои вещи и телефон и сказали ждать там. Меня продержали там всю ночь, а потом посадили на самолет", — рассказала Мария, имя которой изменили.

Женщина говорит, что депортация шокировала ее, но одновременно иллюстрирует опасность, с которой сталкиваются граждане ЕС. Если их документы о пребывании в Великобритании еще не утверждены, то их могут депортировать. Мария поздно подала заявку на получение вида на жительство в стране.

Муж депортированной женщины вылетел в Испанию, чтобы помочь ей. Мария имела в Лондоне все: собаку, машину, работу, а теперь все разрушено. Мария, испанский дизайнер, которая меняет свою профессиональную деятельность на работу с животными.

Лейборист Алистер Стратерн сказал, что он ищет ответа от МВД относительно дела Марии. Известно, что в июне правительство ей отказало в праве на проживание из-за того, что она предоставила недостаточно доказательств для этого. Мария обратилась с просьбой об админпересмотре решения и получила справку об этом от МВД. В этой справке указано, что она имеет право на работу в Великобритании до получения решения по заявлению на участие в программе ЕС по предоставлению статуса беженца.

В Министерстве внутренних дел заявили, что вопрос для тех, кто имеет справку о заявлении в МВД и пытается въехать в страну, заключается не в их праве на работу, а в демонстрации доказательств того, что они имеют право находиться в стране согласно соглашению о выходе из ЕС.

Напомним, 4 января СМИ писали, что семья не смогла отправиться в отпуск своей мечты из-за царапины в паспорте.

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