До смешного самоуверен: крошечный козел возомнил себя бельгийской упряжной лошадью (видео)

Уморительное видео показывает, как животное заходит в сарай вместе с тремя лошадьми и, похоже, считает себя одним из них.

Порой кажется, что некоторые животные запрограммированы на то или иное поведение: например, кошки игнорируют людей, а золотистые ретриверы, изо всех сил пытаются заставить людей улыбнуться. Именно такое поведение животных и делает наблюдения за ними интересными, если бы все животные были одинаковыми — наблюдать за ними было бы не так интересно, пишет Parade Pets.

Подобные уморительное поведение крохотного козла насмешило социальные сети. Пользователь TikTok Хизер Кинни (@draftyfarms) опубликовала на своей странице видео, на котором запечатлены три невероятно красивых бельгийских лошади и один крохотный козленок по имени Сникерс.

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Высота бельгийских лошадей в холке достигает 165 сантиметров, а потому и без того небольшой козленок рядом с тремя тяжеловесами выглядит просто крохотным. Впрочем, самоуверенности ему не занимать. На 30-секундном видео видно, как в конце дня в конюшню по очереди заходят три огромных тяжеловеса, а следом за ними входит и Сникерс.

Наиболее смешным выглядит то, что лошади двигаются с походкой, которая соответствует их размеру и величию. Козленок Сникерс, вероятно, решил не отставать от своих более крупных товарищей, и вошел в конюшню с видом, что он нисколько не меньше бельгийских упряжных и вполне соответствует их размеру.

Данное видео разлетелось по Сети и стало вирусным: его посмотрели миллионы людей и их количество лишь продолжает расти. В результате Сникерс буквально стал любимцем публики — большинство пользователей умиляются его поведению и самоуверенности с которой он входит в конюшню. Некоторые пользователи даже пришли к выводу, что хозяевам конюшни стоило бы соорудить здесь небольшое стойло и для Сникерса, чтобы у него, так сказать, был собственный угол.

К слову, по словам экспертам по лошадям из The Cheshire Horses, в действительности козы оказывают благоприятное влияние на лошадей: как правило, они способны успокоить животных и помогают им справиться с тревогой.

Кроме того, козы особенно важны для лошадей, которые не взаимодействуют с другими представителями своего вида, предлагая им некое чувство товарищества. Козы и лошади являются игривыми животными, а потому им чрезвычайно легко в компании друг друга.

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