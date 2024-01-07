Это не кофе или чай: дантист рассказал, какой популярный утренний напиток может повредить зубы

Напиток, который популярен у поклонников ЗОЖ, может значительно ухудшить качество зубной эмали. На всякий случай пейте его через соломинку!

Чтобы ваши зубы блестели, вам следует тщательно следить за тем, что вы едите и пьете. Несмотря на то, что большинство из нас знает, что чрезмерное употребление чая и кофе может привести к появлению пятен на эмали, существуют некоторые, казалось бы, более безобидные напитки, которые также могут вызвать проблемы с улыбкой. Об этом сообщает издание Мirror.

Эксперт-стоматолог доктор Халед Касем предупредил, что один модный напиток вполне может нанести серьезный вред здоровью полости рта, несмотря на то, что многие любители фитнеса пьют его, не задумываясь.

По мнению доктора, следует соблюдать осторожность при употреблении модной воды с лимоном, которая, несмотря на то, что освежает, еще и очень кислая.

Недавно было установлено, что лимонная вода обладает антивозрастными свойствами, помогая при этом улучшить микробиом кишечника. Говорят, что такие знаменитости, как Дженнифер Энистон, Хилари Дафф и Наоми Кэмпбелл, любят этот простой, но, по общественному мнению, полезный напиток, который можно пить холодным, теплым или горячим, в зависимости от предпочтений.

Однако, если вы один из многих поклонников здорового питания, которые сделали лимонную воду частью своего утреннего распорядка, то вам необходимо принять меры для защиты своих зубов.

Доктор Касем объяснил: "Нет ничего удивительного, что лимонная вода продолжает оставаться популярной тенденцией, поскольку этот напиток имеет множество доказанных преимуществ для здоровья; он является источником витамина С, поддерживает здоровье кожи, способствует пищеварению и даже ускоряет метаболизм. Но знаете ли вы, что употребление слишком большого количества лимонной воды может серьезно повредить ваши зубы?".

Поэтому, если это один из ваших ежедневных ритуалов, рекомендуется пить его через соломинку, чтобы защитить зубы.

Напомним, ранее Фокус писал о мужчине из Турции, которому пришлось больше месяца терпеть невыносимую боль из-за уборщика, выдавшего себя за стоматолога и удалившего ему четыре передних зуба в одной из клиник Стамбула.

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