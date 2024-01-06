Огромный марлин на сутки затянул рыбака в открытый океан с акулами (фото)

Во время борьбы с рыбой мужчина выпал из лодки и оказался в океане, поскольку не смог добраться до судна вплавь.

Уилл Франсен находился 24 часа в океане после падения за борт лодки, когда пытался поймать марлина больших размеров. Об этом сообщило издание New Zealand Media and Entertainment.

61-летний рыбак вышел в море один на лодке и зацепил на крючок огромного марлина. Во время борьбы с рыбой он оказался в океане, поскольку выпал за борт лодки. Мужчина пытался нагнать судно вплавь, но это было бесполезно.

В отрытом океане рыбак пробыл сутки. В какой-то момент Франсен увидел, как неподалеку в воде появился плавник, и заметил акулу.

"К счастью, решил, что это не интересно. Это было бы добрых несколько метров, чтобы я мог легко справиться со мной", — сообщил он.

Уилл Франсен Фото: New Zealand Media and Entertainment

Акула некоторое время оставалась в памяти Франсена. Мужчина боялся ее возвращения. Он дрейфовал много километров на юг, пока не оказался вблизи острова Майор/Тухуа.

Впоследствии его спасли. Рыбака увидели Джеймс МакДоннелл, Макс Уайт и Тайлер Таффс. Они подошли на судне к Франсену и вытащили его из воды, завернув во все, что могли найти, чтобы повысить температуру его тела.

Макс Уайт, Джеймс МакДоннелл и Тайлер Таффс Фото: New Zealand Media and Entertainment

Лицо рыбака обгорело от бликов солнца, которые отражались от воды, а ноги, руки и суставы болели. Он все же смог дойти до автомобиля скорой помощи, который ждал. Франсен начал делиться своей историей, группа была удивлена, узнав, что он был в воде "со вчерашнего дня", пройдя длительный путь от островов Олдерман.

Напомним, в декабре 2023 года стало известно, что рыбак нашел деталь, которая поможет разгадать тайну рейса MH370. Кит Олвер утверждал, что обнаружил важнейший ключ к разгадке тайны пропавшего рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines.