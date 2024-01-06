Мужчина потерял бриллиантовое кольцо за $10 тыс. всего за мгновение до предложения руки и сердца (фото, видео)

Супруги предлагают вознаграждение в 1000 долларов за обручальное кольцо, которое, вероятно потеряли на территории Саут-Страуб-парка.

Американец Эрик Лайтл и его возлюбленная Оливия Хармс ищут обручальное кольцо стоимостью 10 тысяч долларов. Подробности они рассказали 10 Tampa Bay WTSP.

Мужчина месяцами планировал все продумать. Предложение руки и сердца, хотел сделать накануне Рождества. По его мнению, кольцо, которое было в черном мешочке, выпало где-то в Саут-Страуб-парке.

"Это наш семейный день. День, когда мы взяли нашего золотистого ретривера Нокса год назад. Я подумал, что это будет хорошее время для нас, чтобы сделать еще один шаг вперед как семья", — пояснил Эрик.

Он знал, что его возлюбленная любит бриллианты. Мужчина просмотрел ее сохраненные картинки в Pinterest и нашел обручальное кольцо, которое бы идеально описало Оливию. Мужчина решил заказать бриллиантовое ювелирное изделие, которое получило уникальный дизайн.

Американец намеревался сделать предложение руки и сердца любимой на пирсе в Сент-Питерсберге, что во Флориде. Лайтл стал на колени в парке Саут-Страуб и потянулся в карман за обручальным кольцом. Впоследствии он понял, черного мешочка с драгоценностями нет.

"Началась просто чистая паника — лучший способ описать это чувство", — рассказал он.

Фото: скрин видео

Эрик считает, что кольцо выпало где-то в Саут-Страуб-парке. Кольцо не застраховано, поэтому Лайтл надеется, что кто-то найдет камень и вернет его им. Пара предлагает вознаграждение в 1000 долларов.

Мужчина еще раз сделал предложение любимой, но кольцо так и не нашли. Когда пара вечером вернулась домой, Эрик еще раз сделал предложение любимой, и она согласилась.

Сейчас молодожены и в дальнейшем ищут ювелирное изделие. Супруги сохраняют оптимизм и надеются найти обручальное кольцо.

Напомним,23 декабря Зои Кравиц показала обручальное кольцо за полмиллиона долларов. Актриса показала свое роскошное украшение на романтическом ужине с Ченнингом Татумом в Лос-Анджелесе.