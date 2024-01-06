Татуированная кошка, бывший "член банды" Los Mexicles, нашла новый дом в США

Члены банды Los Mexicles сбежали из тюрьмы и оставили там сфинкса. Работники, проверявшие помещения после бунта, были шокированы, увидев кошку с татуировками на коже.

Кошка-сфинкс с татуировками, которая когда-то принадлежала жестокой уличной банде Los Mexicles, связанной с картелем Синалоа, теперь счастливо живет в США после спасения в ходе беспорядков в тюрьме. Об этом пишет таблоид Daily Star.

Путь питомца к нормальной жизни начался после бунта в тюрьме города Сьюдад-Хуарес в феврале прошлого года, который унес жизни 10 охранников и семерых заключенных, а также спровоцировал побег 25 членов банды Los Mexicles.

В ходе проверки после беспорядков в камере, в которой сидел один из "высокопоставленных" членов этой банды, сотрудники нашли кошку, увенчанную несколькими татуировками, включая надпись "Hecho En Mexico" ("Сделано в Мексике") — девиз этой банды.

Животное было передано в приют для животных в Сьюдад-Хуаресе, где ее проверили и выставили на усыновление. В настоящее время сфинкс живет в семье в Сан-Антонио, штат Техас, после того как власти проверили нескольких потенциальных усыновителей.

Сесар Диас, руководитель приюта для животных в Сьюдад-Хуаресе, поделился с журналистом Луисом Чапарро: "У кошки теперь новая жизнь, и она кажется в прекрасной форме. Мы уже передали ее после стерилизации, так что теперь она американка".

Кошку назвали Кило. Она проживает с другим сфинксом в Техасе, и семья уже осведомлена о необходимых процедурах по уходу за ее особой кожей.

По некоторым предположениям, кошка могла принадлежать Эрнесто Пиньону, известному как Эль Нето, бывшему лидеру группы Los Mexicles. Пиньон входил в число 25 беглецов, однако несколько дней спустя после побега его убили мексиканские власти.

Банда Los Mexicles была создана в Сьюдад-Хуаресе в 2009 году. По данным властей штата Чиуауа, в ее состав входило более 10 000 членов. Группировка вступила в союз с наркокартелем Синалоа против банды Los Aztecas, а та, в свою очередь, связана с конкурирующим наркокартелем Хуарес.

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