Код вечности: полицейские не смогли разгадать пароль от телефона со 175 млн попыток

Сотрудники полиции изъяли у подозреваемого три телефона. Оказалось, что их содержимое было защищено сложными буквенно-цифровыми кодами, на разгадку которых ушло более года.

В Канаде сотрудники правоохранительных органов, потратив более года и 175 млн попыток, не смогли подобрать пароль от заблокированного мобильного телефона, принадлежащего подозреваемому в педофилии. Об этом пишет Ottawa Cityzen.

Судью из Оттавы попросили вынести решение по ходатайству полицейской службы города о сохранении трех мобильных телефонов обвиняемого еще на два года.

Полиция изъяла гаджеты в октябре 2022 года по ордеру, полученному на основании информации о том, что один из пользователей аккаунта Google загрузил изображения, с нежелательным контентом. Содержимое всех трех телефонов было защищено сложными буквенно-цифровыми кодами. Судья Высшего суда Онтарио Ян Картер узнал, что за последний год полицейские пытались подобрать пароль целы 175 миллионов раз.

Проблема, как сообщили судье, заключается в том, что для каждого телефона существует более 44 нониллиона потенциальных кодов. Если быть более точным, то для каждого телефона существует 44 012 666 865 176 569 775 543 212 890 625 потенциальных буквенно-цифровых кодов.

По словам Картера, это означает, что даже если были предприняты попытки ввести 175 миллионов кодов, эти попытки представляют собой "бесконечно малое число" потенциальных ответов.

Иллюстративное фото Фото: Popular Science

Суд узнал, что криминалисты использовали так называемые словарные атаки "грубой силы", пытаясь взломать телефоны и просмотреть их содержимое. В этом методе используется специализированное программное обеспечение и словарь паролей. В нем есть англоязычные слова, сочетающиеся с цифрами, а также другие, использующие "leet speak" — систему измененного написания, в которой буквы заменяются соответствующими цифрами или специальными символами ("alert" to "@lert"). По мнению суда, проверка 30 миллионов паролей из существующего словаря паролей занимает около восьми дней, но успех полностью зависит от того, включен ли искомый код в словарь.

Пытаясь взломать телефон подозреваемого, следователи использовали как общие словари паролей, так и специализированные, связанные с известными интересами этого человека. Ни один из них не оказался успешным. Полиция попросила суд дать им еще два года на то, чтобы взломать гаджеты с помощью новых специализированных списков паролей.

Иллюстративное фото Фото: GeeksforGeeks

В своем постановлении судья Картер сказал, что суд должен уравновесить права собственности человека и законный интерес государства в сохранении доказательств в ходе расследования. По его словам, телефоны не имеют доказательной силы, если полиции не удастся найти нужные коды. Он отклонил ходатайство об удержании телефонов и приказал вернуть их или уничтожить. Судья сказал, что расследование может быть продолжено и без телефонов, и отметил, что полиция Оттавы направила официальный запрос на получение дополнительных данных от Google.

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