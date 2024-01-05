Девушка на свидании случайно узнала, что ее парень гей (видео)

История Эштон собрала более 4,8 миллиона просмотров в TikTok, а также много реакций — лайков и репостов.

Эштон из Атланты, что в США, пошла на свидание с парнем и неожиданно узнала, что он гей. В ресторан, где они ужинали, зашел его бойфренд и устроил сцену. Об этом курьезном случае американка рассказала на своей странице в TikTok.

"Я больше не буду ходить на эти свидания", — отметила в описании к видео разочарованная Эштон и добавила, что ей пришлось самостоятельно оплачивать счет.

По словам девушки, что они с тем парнем познакомились в торговом центре накануне. Он сделал ей комплимент и пригласил на свидание.

"Это было круто. Мы проговорили весь день, и все шло очень хорошо. Он показался мне таким приземленным и крутым. И оказалось, что у нас много общего", — говорит Эштон.

Через несколько дней пара встретилась в одном из местных ресторанов. Парень пришел с цветами. Атмосфера вокруг было очень уютной и романтической. Они общались, наслаждаясь прекрасным вечером.

Вдруг раздался звонок с телефона молодого человека, и он пошел в туалет. А когда вернулся, то был расстроенным и нервно дергался, суетился, оглядываясь, будто кого-то ждал.

И действительно — через несколько минут в заведение зашла группа мужчин. Один из них сказал: "Так это же мой парень с какой-то ***! Он даже не знает, что я в курсе о его местонахождении".

Эштон из Атланты сходила на странное свидание Фото: TikTok Эштон из Атланты сходила на странное свидание Фото: TikTok

После этого геи пошли выяснять отношения в уборную.

"Видимо, там что-то произошло, потому что я услышала, как бармен поднял трубку, и весь персонал и охрана побежали в туалет. Я оплатила счет и сказала, что не собираюсь больше сидеть в этом ресторане", — вспоминает тот вечер Эштон.

Ее видео в TikTok всего за два дня собрало более 4,8 миллиона просмотров, а также много реакций — лайков и репостов.

В комментариях шокированные пользователи сети утешают ее и просят слишком не переживать из-за этой неприятной истории.

"Ты красива до безумия"

"Не переживай, ты еще найдешь своего принца"

"Звучит как в фильме"

"Атланта — это ситком"

"Мы должны закрыть Атланту на карантин, пока не выясним, чем там все закончилось".

Кстати, это далеко не первый курьезный случай на первых свиданиях. В США женщина пошла на встречу, о которой договорилась в Tinder, абсолютно голой. Впрочем, ее спутник "обнаженного наряда" даже не заметил.

Также ранее Фокус писал, каких вопросов лучше избегать на первом свидании.