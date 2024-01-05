Светятся в темноте: женщина нашла "зомби-пауков" неизвестного вида (фото)

Напуганная Анна Баддамс стремится найти эксперта, который бы объяснил ей, как действовать в случае укуса.

52-летняя Анна Баддамс из Саутгемптона, что в Великобритании, окаменела от страха, когда увидела в сарае гигантских "зомби-пауков" неизвестного вида. Мать вместе со своей 25-летней дочерью Санчанадиной пытаются выяснить, что это на самом деле может быть. Об этой странной истории написало издание Daily Mail.

"Я не боюсь черных вдов, но когда открыла дверь своего сарая и увидела, что паук светится, то окаменела от ужаса и упала на соседский сарай. Весь вечер мое сердце вырывалось из груди от тревоги. Теперь каждый раз, когда я прохожу мимо сарая, мне становится плохо. Не могу это выдержать", — вспоминает миссис Баддамс.

Женщина стремится найти эксперта, который объяснил бы ей, как действовать в случае укуса. Она уже искала информацию в интернете, и узнала, что найденные пауки, вероятно, заражены энтомопатогенным грибком.

Из-за этой болезни беспозвоночные живут в состоянии "зомби", пока микроорганизмы их медленно разъедают и убивают. К тому же споры грибка очень быстро заражают других пауков поблизости.

"Зомби-пауки" в сарае британки Анны Баддамс Фото: Daily Mail "Зомби-пауки" в сарае британки Анны Баддамс Фото: Daily Mail

"Наши экологи пересмотрели полученные снимки и говорят, что те пауки могут быть пораженными зомби-грибком", — подтвердили гипотезу британки эксперты из Hampshire & Isle of Wight Wildlife Trust.

Миссис Баддамс уверяет, что никогда не видела ничего подобного. Напуганная женщина сделала немало фото и видео, поскольку никто не верит ее словам.

"Ночью паук светится, и я даже видела, как он движется, но если подойти ближе, то он притворяется мертвым. Это действительно страшно", — добавляет она.

"Зомби-пауки" в сарае британки Анны Баддамс Фото: Daily Mail

Напомним, ранее Фокус писал, что новый вид австралийских пауков получил название в честь рыбки Немо из мультфильма Pixar.