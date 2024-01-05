Пыталось убежать: пьяный офицер арестовал и заковал в цепи огромное дерево (видео)

125 лет назад пьяный офицер Джеймс Сквид совершил один из самых странных арестов в истории. Мужчина приказал заковать дерево в цепи.

Прикованное дерево в Пешаваре (Пакистан) находится под арестом с 1899 года после того, как выпивший британский офицер решил проучить его за то, что оно отошло от него. С тех пор растение остается в цепях. Об этой истории вспоминает Oddity Central.

125 лет назад пьяный офицер Джеймс Сквид совершил один из самых странных арестов в истории. Убедившись, что дерево пытается убежать от него, когда он пытается к нему подойти, британец приказал приковать его к земле и посадить под арест. С тех пор цепи так и остались на месте, а любопытных туристов появилась табличка, которая рассказывает его историю.

"Я под арестом. Однажды вечером сильно подвыпивший британский офицер решил, что я ухожу с прежнего места, и приказал сержанту арестовать меня. С тех пор я нахожусь под арестом", — гласит табличка.

Прикованное дерево, расположенное на месте офицерского общежития Хайберских стрелков на Ланди Котал Вэй, привлекает много внимания туристов, которые находят его историю забавной. Однако местные жители считают это растение является символом угнетения местного населения британскими властями.

"Этим актом британцы, по сути, намекнули соплеменникам, что если они осмелятся выступить против них, то их тоже будет ждать подобное наказание", — прокомментировал один из местных жителей.

На дереве есть специальная табличка Фото: Oddity Central

Несмотря на противоречивое прошлое, Пешаварское дерево с цепями остается важной достопримечательностью, которая привлекает в этот район столь необходимых туристов.

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