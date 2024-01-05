Загадка Ди Би Купера: в деле самого неуловимого угонщика самолетов появилась новая зацепка

История, которая потрясла всю Америку в начале 1970-х, по-прежнему оставляет в неведении не только агентов ФБР, но и весь мир.

Микроскопический металлический фрагмент, найденный на галстуке известного угонщика самолетов Д. Б. Купера, может помочь раскрыть его истинную личность. Частный детектив и исследователь Эрик Улис из США уверен, что новая зацепка поможет закрыть громкое дело. Об этом пишет FOX News.

По словам детектива, после своего легендарного исчезновения 52 года назад человек, известный как Д.Б. Купер, оставил после себя важнейшую улику: зажим для галстука. После того как деньги и сам человек бесследно исчезли, эта вещь была обнаружена на месте Купера в последнем ряду самолета, номер 18-E. Галстук был куплен в магазине J.C. Penny около Рождества 1964 года за 1,49 доллара.

Найденный микроскопический металлический фрагмент частично состоит из нержавеющей стали, частично из титана. Детектив считает, что эту маленькую находку можно отследить до специализированной мастерской по изготовлению изделий из металла и ткани.

"Я ничуть не удивлюсь, если в 2024 году мы узнаем, кем был этот парень", — заявил Улис.

В настоящее время улика находится под федеральным замком, но ученые, исследовавшие ее, смогли извлечь из нее более 100 000 частиц.

"Он использовал эти липкие шлейфы, похожие на маленькие углеродные кружочки, которые он мог прикладывать к частям галстука. Если применить к этому современные технологии, которых не было в 1971 году, когда это произошло, это расскажет другую историю", — объяснил следователь.

Следователи до сих пор не знают кто скрывался за личностью Ди Би Купера Фото: Federal Bureau of Investigation FBI

18 месяцев назад Улис, используя патенты США, отследил три таких фрагмента с одной и той же привязкой к конкретному заводу в Пенсильвании, Crucible Steel.

"Расположенный в пригороде Питтсбурга, он был важным субподрядчиком на протяжении всех 1960-х годов. Он поставлял львиную долю титана и нержавеющей стали для самолетов Boeing", — отметил детектив.

Найденный микроскопический металлический фрагмент Фото: FOX News

Улис утверждает, что улики указывают на то, что Купер обладал глубокими знаниями об угнанном им самолете 727 и о районе Сиэтла. Известно, что работники Crucible Steel путешествовали и посещали своего подрядчика, компанию Boeing. Однако следователь признает, что его выводы еще не окончательны. Он не вычеркивает ни одного подозреваемого из списка. Однако, судя по тому, что он увидел, все дороги ведут к инженеру-исследователю титана Винсу Петерсону из Питтсбурга, который умер в 2002 году.

"Он — интересная личность. Я обязательно продолжу изучать его", — добавил детектив.

Ди Би Купер — псевдоним не идентифицированного американского преступника, который 24 ноября 1971 года захватил самолет Boeing 727-51 авиакомпании "Northwest Orient Airlines", следовавший из Портленда в Сиэтл, получив выкуп в 200 тысяч долларов, выпустил пассажиров, заставил пилотов поднять самолет в воздух, и выпрыгнул с парашютом примерно в 50 километрах на северо-восток от Портленда.

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