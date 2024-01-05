Разведенная дизайнерша создала для себя крошечный дом: что внутри (фото)

За новое жилье Джен Грессетт заплатила 175 тысяч долларов и полностью довольна результатом.

51-летняя графическая дизайнерша Джен Грессетт из Боулдера, что в США, развелась после 18-летнего брака и решила начать новую жизнь. Женщина переехала в крошечный "модульный" домик и провела экскурсию для журналистов издания Newsweek.

Американка рассказывает, что увлекается философией "жизни с меньшими затратами", поэтому больше времени проводит не на работе, а вместе со своей семьей и друзьями, а также занимается хобби, в частности бегом.

Джен теперь живет в мобильном доме площадью всего 46 м². Его спроектировали специально под ее заказ в январе 2021 года. Внутри есть две мансарды, просторная кухня, столовая, совмещенная с рабочей зоной, гостиная с камином, а также полноценная ванная комната.

Модульный дом дизайнерши Джен Грессетт Фото: Instagram|//Trailheadtiny

"Если мои дети переедут, то и я смогу легко переместить свой дом, чтобы жить рядом с ними. У меня не было бы такой возможности, если бы я жила в обычном доме", — говорит дизайнерша.

Модульный дом дизайнерши Джен Грессетт Фото: Instagram|//Trailheadtiny

Она очень гордится своей уютной гостиной, где стоит большой диван с выдвижной подставкой для ног, телевизор, электрический камин, а также подвесное кресло, которое можно хранить отдельно.

Модульный дом дизайнерши Джен Грессетт Фото: Instagram|//Trailheadtiny Модульный дом дизайнерши Джен Грессетт Фото: Instagram|//Trailheadtiny

Еще одно преимущество ее уникального дома — функциональная внешняя кладовая, где хранится шланг для полива газона и другое хозяйственное оборудование, в частности туристическое снаряжение, лыжи и полезные мелочи.

За новое жилье Джен Грессетт заплатила 175 тысяч долларов (6,6 млн грн) и полностью довольна результатом.

"Эта часть моей жизни была на 100% незапланированной и непредсказуемой. Никогда не поздно начать все сначала", — резюмирует она.

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Также мы писали о дизайнере интерьеров Луизе из Великобритании. Женщина рассказала, как ей удалось сделать из самого плохого дома на улице уютный семейный уголок. Она показала фотографии до, во время и после капитального ремонта.