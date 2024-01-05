"Боже мой": письмо, отправленное в 1943 году, нашло своего получателя (фото, видео)

Сотрудник почтового отделения, который разыскал семью Джорджей, сказал, что письмо, скорее всего, так долго оставалось не доставленным, потому что в адресе была указана улица, но без номера дома.

Письмо, отправленное супружеской паре из Иллинойса (США) в 1943 году, спустя 80 лет наконец-то было доставлено членам семьи после того, как оно вновь обнаружилось в почтовом отделении. Об этом пишет UPI.

Послание, адресованное жителям Де-Калба Луису и Лавене Джордж, недавно всплыло в местной почтовой службе, и один из работников решил попытаться разыскать членов семьи.

В итоге письмо было доставлено Грейс Салазар, родственнице, живущей в Портленде, штат Орегон, и она поделилась почтовым отправлением с Жанетт Джордж, дочерью Луиса и Лавены Джордж.

"Послание из прошлого, появившееся словно из ниоткуда, — это просто невероятно. Все были просто как "Боже мой", понимаете? Все были потрясены. Как такое возможно?", — рассказала Жанетт Джордж телеканалу WIFR-TV.

Луис и Лавена Джордж Фото: WIFR

Автором письма, отправленного в 1943 году, был двоюродный брат, выражавший соболезнования Джорджам, чья первенец, дочь Эвелин, умерла от наследственного заболевания.

"Я очень переживала по этому поводу. Ведь потеря ребенка — это всегда ужасно. Это просто заставило меня вспомнить о горе моих родителей и о потерях, через которые прошла моя семья еще до моего рождения", — говорит Жаннет Джордж.

Сотрудник почтового отделения, который разыскал семью Джорджей, сказал, что письмо, скорее всего, так долго оставалось не доставленным, потому что в почтовом адресе было указано название улицы, но не было номера дома.

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