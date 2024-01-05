Мать из-за ошибочного оплодотворения родила кавказских детей (фото)

Расследование показало, что в результате "невероятной ошибки" клиника имплантировала пациентке не те эмбрионы.

Женщина, лечившаяся от бесплодия в одной из клиник Южной Калифорнии, что в США, родила малышей двух других матерей из-за ошибочного оплодотворения. Медики во время процедуры случайно перепутали эмбрионы, но об этом стало известно не сразу. Подробности истории раскрыло издание The Telegraph.

Сообщается, что азиатско-американские супруги из города Флашинг в 2018 году приехали в Калифорнию, чтобы вылечить бесплодие. Заплатив 100 тысяч долларов за все необходимые процедуры, женщине таки удалось забеременеть. Специалисты утверждали, что у нее родятся девочки-близняшки.

Но на свет неожиданно появились два европеоидных мальчика. Дальнейшие расследования показали, что в результате "невероятной ошибки" клиника имплантировала пациентке два эмбриона от двух других пар.

Через несколько недель супруги передали малышей их генетическим родителям, в частности Анне Манукян и ее мужу Ашоту. Те, в свою очередь, как и азиатско-американские супруги, подали иск в суд.

Семьям удалось договориться с клиникой репродуктивного здоровья в Калифорнии о выплате неразглашаемой суммы.

"Мы истерически плакали, все четверо. Нам очень жаль", — сказала Манукян, когда они с мужем забрали своего маленького мальчика.

Анни Манукян и ее муж Ашот Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал о 26-летней Шине Голланд-Долан из Огайо, что в США, которая раскрыла потрясающую семейную тайну. Девушка всю жизнь думала, что не имеет родных братьев и сестер, но правда оказалась иной.

Кроме того, мы рассказывали о лесбийской паре Эмили Патрик и Кэрри Осборн, которые обменялись эмбрионами и родят сыновей от одного донора спермы. Процедура оплодотворения стоила будущим матерям примерно 25 тысяч фунтов стерлингов (около 1,2 млн грн). Донором спермы был выбран анонимный американец голландского и немецкого происхождения.