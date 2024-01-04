Беременела каждый год: девушка до совершеннолетия родили четырех детей (фото)

Молодая мать признается, что родители махнули на нее рукой, поэтому ей пришлось самостоятельно принимать все решения.

Бриттани Хоган из Техаса, что в США, родили 4 детей до 18 лет. Многодетная мать утверждает, что родители в свое время ничего ей не запрещали, поэтому она наслаждалась полной свободой действий. Об этом блогерша рассказала на своей странице в TikTok.

32-летняя Бриттани говорит, что впервые забеременела в 14 лет. Ее окружение было шокировано, когда узнало об этом.

"Я забеременела старшей дочерью в 14 лет. С тех пор буквально рожала по ребенку каждый год, пока мне не исполнилось 18. Потом появилось еще двое малышей в 20 лет", — говорит многодетная мать.

Она признается, что решила держать своих детей в тайне от друзей.

"Скрывала каждую беременность до шести месяцев. Помню, как одна из моих подруг пришла в гости и спросила: "Чей это ребенок?". Пришлось показать свидетельство о рождении, чтобы она мне поверила", — вспоминает Бриттани.

Американка утверждает, что родители махнули на нее рукой, поэтому ей пришлось самостоятельно принимать все решения. Впрочем, женщина ни о чем не жалеет.

Бриттани Хоган из Техаса родила 4 детей до совершеннолетия Фото: TikTok

"Вот где теперь я, выпускница колледжа, жена и владелица дома. Что бы ни случилось в жизни, вы можете изменить ситуацию к лучшему", — не без гордости говорит Бриттани, у которой сейчас уже семеро детей.

Однако пользователей сети ее слова не убедили.

"Нет, это безумие"

"Я впервые слышу, чтобы кто-то имел 4 детей в 18 лет"

"Абсурд какой-то"

"Это так эгоистично по отношению к детям. Отвратительно"

"В этом нет ничего такого, чем можно гордиться"

"Ты не училась, не так ли?"

"Просто остановись"

Видео многодетной матери на момент публикации собрало 593 тысяч просмотров в TikTok.

Кстати, это уже не первая подобная история. Британка Энджи Фейт до 19 лет беременела аж 7 раз. Впервые девушка узнала, что в положении, в пятнадцатилетнем возрасте. Тогда она еще училась в старшей школе. Отцом ребенка стал ее нынешний муж Джордан. Пережив пять выкидышей, Энджи родила ему еще двух прекрасных детей, и сейчас они снова ждут пополнения.

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