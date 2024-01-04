Воспитательница с опытом рассказала, почему никогда не отдаст своего малыша в детсад

Британка Хизер перечислила все плюсы и минусы дошкольных учреждений.

Бывшая воспитательница Хизер заявила, что никогда не отдаст своего ребенка в детский сад. Женщина подробно объяснила принципиальную позицию, перечисляя все плюсы и минусы, на своей странице в TikTok.

Сначала Хизер заговорила о преимуществах яслей, в частности отметила, что они позволяют родителям сэкономить много времени для решения рабочих вопросов, а также помогают малышам стать более независимыми и самостоятельными.

"Самостоятельность детей, которые ходят в ясли, просто зашкаливает, и это чувствуется сразу, как только они переступают порог заведения", — объясняет бывшая работница детского сада.

Среди других плюсов британка упоминает об общении и налаживании связей с другими детьми, укреплении иммунной системы, обучении и приобретении нового опыта.

Далее женщина перешла к недостаткам, которые стали для нее решающими. Прежде всего ее очень волнует то, что родители лично не знают работников, ухаживающих за детьми. Также вы не можете повлиять на то, какие именно дети будут играть с вашим чадом.

"Кроме подтвержденной и проверенной квалификации, вы ничего не знаете о воспитателях: что это за персонажи, как они высказываются, как поступают в тех или иных обстоятельствах и так далее", — добавляет молодая мать.

Хизер, бывшая воспитательница детского сада Фото: TikTok

Рассказывая о других минусах, Хизер упоминает о неудобном графике работы подобных заведений. К тому же родителей часто штрафуют, если они задерживаются на работе и не вовремя забирают своих малышей домой.

Вместе с тем, бывшая воспитательница вполне осознает, что далеко не все могут себе позволить самостоятельно заниматься уходом за детьми, поэтому не осуждает тех, кто пользуется услугами дошкольных учреждений.

Напомним, ранее Фокус писал о матери-одиночке из Перу, которая позволяла своему маленькому сыну Сантьяго-Даниэлю рисовать на стенах квартиры, а теперь похвасталась, кем он стал. Женщина убеждена, что родителям ни в коем случае нельзя запрещать детям заниматься творчеством, потому что от этого зависит их развитие и самореализация.

Кроме того, мы рассказывали, как воспитательницу детского сада Молли из Корнуолла, что в Великобритании, уволили с работы после неудачного похода на рождественский корпоратив.