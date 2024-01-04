"Никогда такого не видел": огромный крокодил запрыгнул в лодку к рыбаку

Мужчина, едва избежавший нападения, рассказал, что никогда не видел, чтобы рептилии вели себя подобным образом.

Представители дикой природы австралийского штата Квинсленд расследуют сообщение о крупном крокодиле, который выпрыгнул из воды и попал в лодку рыбака. Об этом пишет UPI.

Мужчина, едва избежавший нападения, говорит, что рыбачит в этом месте уже несколько десятилетий, но никогда не видел, чтобы рептилии вели себя подобным образом.

Департамент окружающей среды, науки и инноваций Квинсленда сообщил, что мужчина, имя которого не называется, рыбачил на своей жестяной лодке в Джейн-Крик, недалеко от пляжа Святой Елены в районе к северу от Маккея, когда заметил поблизости крокодила.

"Мужчина сказал, что был в воде около четырех часов, а когда увидел, что к лодке приближается большой крокодил, перебрался на заднюю часть судна и завел двигатель. Огромный зверь проплыл под лодкой, затем развернулся и, широко раскрыв пасть, бросился на судно", — говорится в пресс-релизе старшего инспектора по охране дикой природы Джейн Бернс.

По словам представителя властей, рыболов перепрыгнул через крокодила, чтобы поднять якорь, и рептилия упала обратно в воду, когда попыталась повернуть свое тело.

При падении большой крокодил погнул поручни лодки.

"Рыбак отправился на лодочную рампу у ручья Блэк-Рок. Он сказал нам, что никогда такого не видел раньше, чтобы такой большой крокодил вел себя подобным образом в этом регионе", — сказал Бернс.

Власти установили в этом районе предупреждающие знаки и будут пытаться найти крокодила и следить за его поведением.

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