Бывший кокаиновый наркоман собрал 92 тысячи евро, пока спал посреди города (фото)

Мужчина просит деньги для обездоленных людей, нуждающихся в помощи, поддержке и лечении.

Бывший кокаиновый наркоман Ричард Ронсеро из Эдинбурга собрал 92 тысячи евро в рамках своей благотворительной акции. Мужчина по очереди спит на улицах крупнейших городов Великобритании, чтобы привлечь внимание общества к проблеме бездомных и наркозависимых. О его истории написало издание Daily Mail.

39-летний Ричард на протяжении 16 лет был зависимым от наркотиков класса А. Он прыгал из одних романтических отношений в другие и не имел никаких планов на жизнь.

После выздоровления девять лет назад мужчина основал благотворительную организацию Steps to Hope, чтобы собирать деньги для обездоленных людей, нуждающихся в помощи, поддержке и лечении.

Сейчас британец собирает средства на открытие благотворительного реабилитационного центра Hope House. Для этого он в течение восьми недель ночует в восьми крупнейших британских городах, закутавшись в мокрый спальный мешок и выпрашивая еду у прохожих.

Ричард на протяжении 16 лет был зависим от наркотиков Фото: Richard Roncero

Начиная с 5 декабря он уже спал в Глазго, Белфасте, Кардиффе и Блэкпуле. Далее должен ехать в Манчестер, Ньюкасл и Инвернесс. Он планирует завершить свою акцию 3 февраля этого года в Данди.

Ричард показывает свое спальное место Фото: Richard Roncero Ричард показывает свое спальное место Фото: Richard Roncero

"Я заметил, что публика смотрит на меня сверху, а я наоборот, прося помощи у тысяч людей, которые проходят мимо. Чувствую себя оторванным от общества, и просто пытаюсь как-то убить свободное время, чтобы пережить еще один день", — делится своими ощущениями Ричард.

Бывший наркозависимый признается, что теперь его жизнь вернулась в нормальное русло, у него есть невеста и дети.

Ричард Ронсеро в рамках акции спит посреди городов Фото: Richard Roncero

Напомним, ранее Фокус писал о 36-летней австралийской кондитерше Скай Бейли, которая удивила пользователей сети своим "кокаиновым тортом". Женщина поделилась фотографиями кулинарного эксперимента на странице пекарни Skysies Cakes в Facebook и вызвала очень неоднозначную реакцию у клиентов.

Кроме того, мы рассказывали, как два "обкуренных" пассажира заставили пилота развернуть самолет в воздухе. Согласно информации полиции Эссекса, самолет вернулся из-за сообщений об употреблении наркотиков и словесных оскорблений со стороны отдельных пассажиров на борту.