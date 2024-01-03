Парень запустил салют изо рта, но искры и огни полетели не туда (видео)

Отчаянный экспериментатор пытался удивить друзей зрелищным трюком.

Британец, которого зовут Рис, решил нестандартно встретить Новый год, запустив салют из своего рта. Однако все пошло совсем не по плану. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Курьезный эксперимент снят в Сандерленде, что в Великобритании, около полуночи. Молодой человек одетый в шорты и куртку-пуховик втыкает фейерверк, насаженный на палку, себе в рот. Затем его товарищ зажигает огонь.

Рис одной рукой осторожно уравновешивает ракету, как вдруг предохранитель ослабевает и фейерверк взрывается у него перед глазами, выбрасывая волну искр в лицо. Отчаянный экспериментатор бросает устройство на землю, а шокированные очевидцы на заднем плане отворачиваются. Разорвалась ли ракета на земле, пока неизвестно.

"С Новым годом всех! Только что пытался выпустить изо рта фейерверк, видимо, это была глупость", — написал парень под видео.

Его клип на момент публикации собрал почти 390 тысяч просмотров и 1300 лайков.

Британец Рис запускает салют из своего рта Фото: Twitter

В комментариях пользователи сети делятся мнениями относительно этого рискованного трюка.

"Меня всегда разочаровывают подобные видео, потому что никогда не показывают травмы, которые получили люди"

"Предположим, что грядущий год для него может стать только лучше"

"В следующий раз вам, возможно, захочется сначала побрызгать голову бензином, чтобы получить более эффектный результат"

"Типичный день в Сандерленде"

Осторожно! Ни в коем случае не повторяйте подобные трюки. Это опасно для жизни и здоровья.

Напомним, ранее Фокус писал о модели и стримерше Натали Рейнольдс, которая провела необычный социальный "эксперимент". Девушка пришла в спортзал с краской на теле вместо одежды. Один из присутствующих там мужчин выразил свое недовольство и попросил девушку убраться прочь.

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