Потратил всего 200 долларов: мужчина живет в доме из природных материалов (видео)

Булыжник и древесина, которые Сейдж Стоунмен использовал для строительства, были бесплатными, так как все необходимое уже находилось на участке. Он заплатил только за шурупы, клей и силикон.

Сейдж Стоунмен из США построил свой дом из натуральных материалов, используя булыжники собственного производства. Все затраты мужчины составили всего 200 долларов. Об этом он рассказав авторам YouTube-канала Natural Buildings в одном из последних роликов.

По данным Орегонского университета, смесь, представляющий собой смесь глины, соломы и песка, с древних времен использовался для строительства прочных сооружений.

Американец пообщался с авторами канала Natural Buildings.

"Я решил жить так, как живу, потому что для меня это вопрос душевного, эмоционального, физического, а также духовного здоровья", — сказал Стоунман в видеоролике, опубликованном на YouTube.

Мужчина отметил, что он построил свой дом в Калифорнии (США), чтобы чувствовать себя ближе к окружающей среде и сделать жилое пространство, которое "как будто отражает" природу по своему дизайну. Булыжник и древесина, которые он использовал для строительства, были бесплатными, так как все необходимое уже было на участке. Американец также использовал подержанное стекло для окон и другие деревянные материалы из строительного мусора от других строительных проектов. Он заплатил только за шурупы, клей и силикон. Всего было потрачено около 200 долларов.

Мужчина построил дом своими руками Фото: YouTube

Дом не кажется особенно большим, но в нем достаточно места для всех основных занятий Стоунмена, включая создание музыки и писательство.

"Я верю в будущее, в котором натуральное строительство и самодельные дома станут доступными. И не только доступными, но и гарантированными для всех людей", — говорит мужчина.

Видео было просмотрено более 230 тысяч раз, а в комментариях люди выражали свое восхищение домом Стоунмена.

"Я в восторге! Нет ничего лучше, чем спать под крышей, которую ты построил своими руками за счет времени, творчества и матери-земли", — написал один из зрителей.

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