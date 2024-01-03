Месть за жену: пастор пытался запихнуть голову шеф-повара во фритюрницу

Сообщается, что пострадавший получил большой ушиб лба и правого глаза, а также царапины на шее.

57-летнего Дуэйна Вейдена из Северной Каролины, что в США, арестовали после нападения на шеф-повара McDonald's. Мужчина пытался засунуть голову потерпевшего во фритюрницу, чтобы отомстить за оскорбление жены. Об этом сообщает издание CBS News.

Жена Вейдена проходила стажировку на менеджера в одном из ресторанов McDonald's. Сотрудники заведения якобы проявили к ней "неуважение". Обиженная женщина позвонила своему благоверному, чтобы тот помог ей разобраться с этой ситуацией.

Свидетели вспоминают, что разъяренный Дуэйн забежал на кухню, ударил кулаком в лицо одного из сотрудников фастфуда, начал его душить и запихивать в емкость с горячим маслом. Все присутствующие пытались разнять мужчин.

Сообщается, что шеф-повар получил большой ушиб лба и правого глаза, а также царапины на шее. Его доставили в ближайшую больницу.

Вейден был арестован и обвинен в нападении и побоях. Но вскоре его освободили под залог в 1000 долларов. На странице в Facebook указано, что он является пастором в Elevated Life International Ministries, а также работает водителем.

В McDonald's сообщили, что жена пастора больше у них не работает.

"Безопасность сотрудников и клиентов — наш приоритет", — сказал представитель сети.

Суд над Вейденом состоится 22 января.

Напомним, ранее охранника McDonald's уволили после того, как он начал отмывать тротуар, где сидел бездомный мужчина. На ролике, снятом в зажиточном лондонском районе Белгравия, что неподалеку от Букингемского дворца, показано, как вода затекает под спальный мешок и одеяло бездомного. Охранник подбрасывает ногой его постель, а мужчина кричит вдогонку: "Оставьте меня".