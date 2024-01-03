Ноги посинели: "опасная болезнь" мужчины, который спешил в больницу, рассмешила соцсети

Мужчина провел несколько часов в интернете, изучая свои симптомы на одном из медицинских сайтов, и был уверен, что у него тромбоз глубоких вен. Обеспокоенный, он решил, что ему следует обратиться к врачу.

Мужчина, который нашел у себя "опасную болезнь" по описанию симптомов в сети, испытал чувство неловкости после того, как понял, почему его нога посинела. Об этом забавной истории вспомнил британский таблоид The Mirror.

Плохое самочувствие может заставить многих людей волноваться и иногда они идут на крайние меры, чтобы найти способ утолить боль. Многие из них используют интернет для поиска симптомов заболевания и борются с болезнями с помощью домашних средств, что не рекомендуется.

Хотя большинство людей записываются на прием к терапевту, если обнаруживают тревожную сыпь на теле или изменение цвета кожи, некоторые склонны к самодиагностике, изучая симптомы в сети. Так случилось и с Марком. В 2020 году мужчина провел несколько часов в интернете, изучая свои симптомы на одном из медицинских сайтов, и был уверен, что у него тромбоз глубоких вен. Обеспокоенный, он решил, что ему следует обратиться к врачу. Однако все оказалось не так, как он думал.

Марк рассказал о неприятном инциденте и поведал, что бросился в больницу только для того, чтобы ему сказали, что его беспокойство было напрасным.

"Пошел в скорую помощь, потому что мои ноги посинели, а доктор Web сказал, что у меня тромбоз глубоких вен. Неужели это оно? Большой? Нет! У меня болезнь "дурака", который не стирает свои новые джинсы перед тем, как надеть их. Я хочу, чтобы меня немедленно спрятали", — писал тогда мужчина в Twitter.

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Пока некоторые смеялись над несчастьем Марка, несколько других храбрецов поделились своими историями о том, как их самодиагностика оказалась неточной.

"Был период, когда я всерьез опасался, что у меня опухоль мозга или что-то в этом роде, потому что все, что я ел — включая такие вещи, как паста с соусом маринара, — имело вкус перечной мяты. В конце концов я понял, что бутылка мятного экстракта пролилась на мои кастрюли и сковородки", — написал один мужчина.

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