Была напугана: женщина нашла старинный чемодан за потайной дверью в новом доме (видео)

Супружеская пара решила заняться ремонтом. Осмотрев чердак они увидели заколоченную дверь, за которой хранилась более страшная тайна.

Женщина была удивлена, когда обнаружила спрятанный чемодан за потайной дверью на чердаке своего нового дома. Об этом она рассказала в видео, которое опубликовала в TikTok.

Многие зрители призвали ее съехать как можно скорее из нового дома.

Когда супруги начали ремонт в доме 1960-х годов, они были удивлены, обнаружив на чердаке заколоченную потайную дверь. Открыв ее, они нашли серебряный чемодан, который предыдущий владелец хорошо спрятал. Они рассказали о своей находке в социальных сетях, и многие люди призвали их немедленно съехать.

Для начала пара открыла потайную дверь, закрытую деревянной панелью, и увидела блестящий чемодан, спрятанный в углу чердака. Несмотря на жутковатый вид, супруги поняли, что он не был обычной моделью.

"Первое, на что мы обратили внимание, — на чемодане стояла марка Rimowa, но мы понятия не имели, что это за бренд. Мы погуглили, и оказалось, что теперь он часть Louis Vuitton. Это винтажный чемодан, так что мы очень довольны", — объяснила женщина.

Супруги не побоялись заглянуть за дверь Фото: коллаж Фокус

Затем женщина упомянула, что надеется продать его на eBay и выручить за него около 2 000 фунтов стерлингов. Однако внимание людей привлек не бренд чемодана, а то, что скрывалось внутри. Пока неизвестно, как долго он там пролежал, но создавалось впечатление, что кто-то пытался спрятать его содержимое навсегда.

Открыв чемодан, они обнаружили внутри другой чемодан меньшего размера, в котором лежала страшная на вид винтажная кукла. Пара была рада получить еще один дизайнерский кейс, но была напугана находкой внутри.

"Думаю, она может быть коллекционной. Я не совсем уверена, но это немного странно, особенно потому, что она была пристегнута, я не знаю, как к этому относиться, но вот крупный план этой очень пугающей куклы", — говора женщина.

Многие люди призвали пару съехать и вызвать экзорциста, так как многие выразили мнение, что в доме определенно водятся привидения.

"Серьезно, вам нужно найти даму, которая коллекционирует кукол с привидениями, эта кукла была в чемоданах не просто так", "Кто-нибудь еще думает, что эта кукла с привидениями, поэтому она была в двух чемоданах за скрытой запертой дверью!" — писали зрители.

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