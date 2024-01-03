"Не могу поверить, что это я": лысый мужчина сделал на голове тату с волосами (фото)

Врач выписал Дину Янгу специальный крем против облысения, но это не помогло.

62-летний водитель такси Дин Янг из Бенфлита, что в Великобритании, сделал татуировку волос, чтобы скрыть лысину. По словам мужчины, неочевидное решение проблемы подняло качество его жизни на новый уровень. Об этом пишет издание Daily Star.

Отец троих детей начал заметно лысеть из-за пережитого стресса в результате трагического инцидента с его сыном, Райаном, на отдыхе во Франции. Парень сломал ногу, когда катался на лыжах.

Врач выписал Дину специальный крем для восстановления волос, но это не помогло. Водитель такси начал волноваться, что пассажиры будут замечать огромные залысины, и это станет ударом для его самооценки.

В феврале 2023 года сын Янга связался с салоном Hair Tattoo в Брентвуде, что в графстве Эссекс, и записал отца на процедуру микропигментации. По сути, это татуировка на голове, создающая впечатление очень короткой стрижки.

За три процедуры в течение трех месяцев пришлось заплатить 1500 фунтов стерлингов (около 72 тыс. грн), но мужчина остался очень доволен результатом. Он даже бесплатно раздает рекламные флаеры Hair Tattoo своим клиентам.

Дин Янг показывает залысины на своей голове Фото: Dean Young Дин Янг показывает залысины на своей голове

"Моя уверенность в себе выросла с 10 до 150%. Это болезненная процедура, но она того стоит. Когда еду в такси, то рассматриваю волосы в зеркале и не могу поверить, что это я! Никогда не чувствовал себя лучше!" — признается британец.

Он добавляет, что люди часто думают, будто у него очень короткая стрижка, и не могут поверить, когда узнают правду.

Дин Янг после процедуры в салоне Фото: Dean Young

Ранее Фокус писал, что мужское облысение является серьезной проблемой, от которой страдают миллионы людей по всему миру, но ученым известны разнообразные методы борьбы с этим явлением.

Кроме того, ученые обнаружили белок, который отвечает за выпадение волос. Как выяснилось, этот процесс можно остановить.