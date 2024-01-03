"Изменят мир": женщина родила близнецов с разными годами рождения (видео)

Дети родились 31 декабря и 1 января, разница между их появлением на свет составила более чем 12 часов. Родители верят, что малышей ждет светлое будущее.

Супружеская пара из Нью-Джерси (США) отпраздновала появление на свет близнецов, которые родились в разные часы, дни и даже годы. Об этом пишет UPI.

Эзра Хамфри родился в 23:48 31 декабря в больнице Virtua Voorhees в Вурхисе, в один день с 36-летним отцом Билли Хамфри. Близнец Эзекиль родился в 12:28 1 января.

"Я был очень взволнован тем, что мои дети могут появиться на свет в мой день рождения. Мы пришли в тот день, и я не был уверен, появятся ли они сегодня или нет, но рождение одного из них хотя бы в мой день рождения было огромным благословением и подарком", — рассказал Билли Хамфри в интервью программе "Доброе утро, Америка".

Их мать, 34-летняя Ева Хамфри, сказала, что 30 декабря она отправилась в больницу, но ее отправили домой из-за ложной тревоги. На следующий день она вернулась.

"У меня отошли воды. И я такая говорю мужу: "С днем рождения". Думаю, мне нужно в больницу", — вспоминает американка.

Билли Хамфри написал в Instagram, что его новорожденные сыновья родились в разные часы, дни, но и даже годы.

"Я просто знаю, что они изменят мир. И они не могли разделить один и тот же день, верно? Им нужен свой собственный свет", — сказал отец малышей.

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