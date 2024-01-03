Старая брошь с рынка оказалась редким сокровищем стоимостью $19 тысяч (фото)

Ювелирное изделие из серебра, кораллов, лазурита и малахита изготовлено выдающимся архитектором викторианской готики Уильямом Берджесом.

Флора Стил из Рима была ошеломлена, когда узнала, что брошь, которую она купила на антикварном рынке Мидлендса в 1988 году, оказалась редким викторианским сокровищем стоимостью 15 тысяч долларов (572 тыс. грн). Об этом пишет издание Artnet News.

Женщина решила проконсультироваться с аукционистами, ведь случайно увидела, что украшение с похожим дизайном ушло с молотка за 39 тысяч долларов (1,5 млн грн) в эфире телепрограммы BBC Antiques Roadshow.

"Брошь привлекла мое внимание своим ярким дизайном, странной надписью и необычными камнями. Я приобрела ее всего за 25 долларов", — вспоминает Флора.

Эксперты подтвердили, что ювелирное изделие из серебра, кораллов, лазурита и малахита изготовлено выдающимся архитектором викторианской готики Уильямом Берджесом. Его также называют "величайшим гением дизайна XIX века".

Брошь Уильяма Берджеса Фото: Gildlings Auctioneers

Брошь Флора надеется продать на аукционе Gildings Auctioneers в Маркет-Харборо за 10-15 тысяч фунтов стерлингов (482-723 тыс. грн).

К слову, Уильям Берджес (1827-1881 гг.) — известный английский архитектор и дизайнер. Стремился в своей работе отобразить ценности утопической средневековой Англии. Придерживался традиций готического возрождения. Многие его проекты так и не были воплощены в жизнь, а те, которые удалось реализовать, уничтожили со временем или существенно изменили.

Брошь Уильяма Берджеса Фото: Gildlings Auctioneers

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