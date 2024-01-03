Необычные капризы миллионеров: на что тратили деньги победители лотерей в 2023 году (фото)

В прошлом году каждый день в среднем появлялся новый миллионер благодаря Национальной лотереи. В общей сложности было разыграно более 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.

В 2023 году победители лотерей в Великобритании тратили свои деньги на дикие и удивительные вещи, включая строительство огромного поля для гольфа и покупку паровоза. Об этом пишет Daily Star.

В прошлом году каждый день в среднем появлялся новый миллионер Национальной лотереи. Вот на что некоторые из счастливчиков решили потратить свои судьбоносные выигрыши.

Самый крупный джекпот, выигранный в Великобритании в этом году, составил 111,7 миллиона фунтов стерлингов, которые анонимный участник получил в июне. В общей сложности было разыграно более 4,5 миллиарда фунтов стерлингов, а 757 счастливчиков Национальной лотереи стали обладателями крупного приза в 50 000 фунтов стерлингов и более в 2023 году.

Дэвид Лоуренс из города Лезерхед, графство Суррей, планировал построить поле для сумасшедшего гольфа в своем саду после того, как в сентябре выиграл в лотерею 1 миллион фунтов стерлингов.

"Это может показаться немного безумным, но за годы работы я убедился, что физически активные занятия действительно помогают и вдохновляют молодых людей с психическими расстройствами и потребностями в социальном уходе. Многие любят гольф, и я тоже, так что мое поле для гольфа поможет тем, кто действительно может извлечь из него пользу", — заявил мистер Лоуренс, который более 30 лет собирает деньги на благие цели.

Дэвид Лоуренс выиграл в лотерею 1 миллион фунтов стерлингов Фото: National Lottery

Дорис Стэнбридж, 70-летняя бабушка, получала по 10 000 фунтов стерлингов в месяц, в течение 30 лет, и теперь у нее запланирован отпуск. Британка наслаждается своей пенсией.

"Мне до сих пор кажется немного странным, когда я думаю о выигрыше и о том, что я буду получать эти деньги каждый месяц. Это дает мне повод дожить до 100 лет", — сказала она.

Нил Лейтон из Херефорда выиграл 1 миллион фунтов стерлингов в игре мгновенного выигрыша Национальной лотереи в ноябре и мечтал стать владельцем паровоза.

"С тех пор как мой дедушка взял меня посмотреть на мой первый паровоз, когда мне было три года, я был очарован. Если бы мне сказали, что я стану миллионером, я бы рассмеялся — это просто доказывает, что волшебство может случиться", — отметил счастливчик.

Иллюстративное фото Фото: Daily Star

В прошлом финансовом году на нужды National Lottery Good Causes было собрано почти 1,9 миллиарда фунтов стерлингов, что составляет 36 миллионов фунтов стерлингов каждую неделю, помогая множеству проектов в различных сообществах по всему миру.

Ранее Фокус сообщал, что британка, жившая на пособие, стала миллионершей после двух грандиозных выигрышей в бинго. История успеха мамы четверых детей в 2019 году поразила многих людей. За 10 дней Анита Кэмпбелл смогла отдать кредит и купить новый дом своему отцу.

Также стало известно, что миллионер похвастался, что может позволить себе несколько жен. Курсат Йилдирим после победы в лотерее уволился с работы крановщика, после чего начал активно сорить деньгами, потратив более 1,6 миллиона долларов в первый месяц. Недавно он показал, как проводит свое свободное время.