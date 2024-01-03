Женщина вырастила 70-килограммовых собак, которых часто путают с медведями (фото)

44-летняя библиотекарь Санела Бекович даже приобрела новую машину, чтобы разместить огромных псов.

Ньюфаундлендских терьеров Лео и Тедди, которые весят около 70 и 75 килограммов, часто путают с медведями. Гигантские псы стали знаменитостями в городке Лахольми, что в Швеции, пишет британский таблоид Daily Mail.

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Владельцы собак, 44-летняя библиотекарша Санела Бекович и ее 50-летний муж Томас Петтерсон, в свое время купили шестилетнего Тедди за 1300 евро, а четырехлетнего Лео за 1800 евро.

"Я смертельно боялась собак, но переживала тяжелые времена и всегда хотела иметь большого медведя, чтобы обнимать его. Ньюфаундленды нежные, приятные, у них много шерсти", — рассказывает женщина.

Супруги даже приобрели за 130 тысяч евро новую машину, чтобы вместить огромных псов. Они положили внутрь специальный матрас и для удобства сняли сиденья. Также установили специальный пандус, чтобы сделать путешествия домашних любимцев более комфортными.

Ньюфаундлендские терьеры Фото: SWNS Ньюфаундлендские терьеры

Кроме того, семье пришлось переехать из старой квартиры в новую — еще с одной спальней. И это обходится им на 400 евро дороже.

"Лео и Тедди стали моими детьми, потому что у меня нет собственных. Я просто одержима ими, и трачу на уход за своими любимцами гораздо больше денег, чем обычные люди", — говорит миссис Бекович.

Ньюфаундлендские терьеры Лео и Тедди Фото: SWNS

Напомним, недавно Фокус рассказывал об ужасном поступке 55-летнего Энтони Беллмана из Флориды. Живодер замотал свою собаку Ксилу в черный пакет и выбросил в контейнер для мусора. Животное чудом выжило и вскоре благодаря вшитому микрочипу и вебкамерам "указало" местному шерифу на своего непорядочного хозяина.

Кроме того, мы писали, что из приюта SPCA в Пенсильвании впервые за почти 50 лет забрали всех обездоленных животных. Хотя еще две недели назад вольеры были переполнены. Зоозащитники поделились радостной фотографией, на которой они улыбаются в коридоре с пустыми клетками.