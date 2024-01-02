Женщина думала, что овчарка ее терроризировала: но собака привела к погибшему хозяину (видео)

Жительница Калифорнии пошла за собакой, чтобы выяснить, почему та лаяла и скулила, будто хотела привлечь внимание.

Немецкая овчарка в калийорниском Сакраменто в течение нескольких недель привлекала внимание местных жителей. Но в конечном итоге одна из местных жительниц Кэтрин ДеФацио выяснила, почему одинокое животное без хозяина бегало вокруг ее дома. Об этом сообщает KCRA.

Кэтрин ДеФацио прочитала предупреждение в сети о том, что, по-видимому, сорвавшаяся с привязи собака появляется возле домов в Сакраменто. И спустя несколько дней она заметила ее на пороге своего дома, затем животное начало бегать по улице.

Кэтрин ДеФацио

Женщина пошла за собакой, чтобы выяснить, почему та лаяла и скулила, будто хотела привлечь внимание.

Собака привела ее в заросли, где стала скулить сильнее, затем женщина заметила мертвое тело, судя по всему, хозяина собаки рядом с его вещами.

Вещи умершего хозяина собаки

"Он завизжал, а затем будто посмотрел мне в глаза, и я увидела мертвое тело", — объяснила она.

По словам женщины, она и прежде видела мертвых бездомных. Прибывшие на место полицейские установили, что мужчина умер как минимум неделю тому назад.

Впоследствии женщина решила отыскать верную собаку. При поддержке других людей она выжидала ее возле того, места, где умер хозяин. В конечном итоге собака появилась и ее передали зоозащитнице Николь Хартмен, которая работает с несколькими приютами для животных.

"Когда вы одиноки, животное становится для вас всем", — пояснила она.

Верную собаку решили найти

Сотрудники приюта говорят, что сейчас собака здорова, в хорошей форме, но боится своего нового окружения, в котором находится без бывшего владельца.

"Он очень милый, но тоскует по своему хозяину", — пояснила Хартмен, добавив, что нужно еще 30 дней, и это будет совершенно другой пес.

"Сейчас ему грустно, он скулит. Не ест, не пьет, наконец-то, сходил в туалет. Но ему понадобится по меньшей мере неделя, чтобы прийти в себя", — объяснила сотрудница приюта.

Женщина, которая нашла тело погибшего, сказала, что думает, что собака привела ее к нему.

"Все, что я могла сделать — это проявить уважение, независимо от того, был ли он бездомным, решил ли им стать по своей воле", — объяснила она.

Напомним, что в английском графстве Норт-Йоркшир брошенную на голодную смерть собаку спас другой пес.

Также сообщалось, что бразильская модель выгуливала собак топлес, требуя равноправия с мужчинами. Но ее задержала полиция.