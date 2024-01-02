"Жители обречены": приморское село станет первым в Британии, которое уничтожит море (фото)

Разгневанные жители оказались "климатическими беженцами". В селе живут всего около тысячи людей. На берегу есть два круглосуточных магазина и несколько пабов. Есть также индийский ресторан, гастроном, прачечная, поле для гольфа и железная дорога.

Жители отдаленного приморского села опасаются, что из-за изменения климата оно может стать первым в Великобритании, которое уничтожит море. Об этом пишет North Wales Live.

Морские защитные сооружения в Фэйрборне, на северо-западе Уэльса, перестанут поддерживать в 2050-х годах. Разгневанные жители рассказали, что в результате этого решения цены на жилье упали, а бизнес оказался под угрозой.

"Геодезисты не приезжают в село, потому что в этом нет смысла, никто не может получить ипотеку. Недвижимость все еще продается, но только за наличные. Мало кто хочет переезжать, а если бы и захотел, то не смог бы, не понеся больших убытков за свою недвижимость. Жители обречены оставаться здесь, даже если их дети переедут. Это так печально, потому что для многих людей их дома — это пенсия и наследство, то, что они передадут своим детям после всей своей жизни", — рассказал Стюарт Ивс, председатель Общественного совета Артога, в 2020 году.

В селе есть два круглосуточных магазина и несколько пабов. Есть также индийский ресторан, гастроном, прачечная, поле для гольфа и железная дорога, и все это обслуживает всего 1000 жителей. Однако они уже давно опасаются, что станут первыми в Великобритании "климатическими беженцами".

Жители Фэйрборна давно опасаются, что станут первыми в Великобритании "климатическими беженцами" Фото: North Wales Live

Мистер Ивс, управляющий кемпингом в Фэйрборне, подсчитал, что ежегодные расходы составят 8,25 млн фунтов стерлингов, если жителям каждого из 462 домов в общине потребуется поддержка.

"Это касается не только нас, вдоль побережья есть 25 или около того населенных пунктов, которые могут оказаться заброшенными. Политики не могут слишком долго искать решение, иначе их поймают со спущенными штанами", — говорит бизнесмен.

Бывший инженер добавил, что большинство людей по-прежнему настроены очень оптимистично и готовы держаться, несмотря ни на что.

Местные жители не спешат уезжать в более безопастное мнение Фото: North Wales Live

Совет Гвинедда решил, что больше не может позволить себе бесконечно защищать Фэйрборн в 2013 году. Поселение, расположенное едва выше уровня моря, защищено морской стеной, земляными валами и сетью дренажных каналов. Эти защитные сооружения, которые недавно были усовершенствованы на сумму 6,8 млн фунтов стерлингов. Однако строительство новой, более крупной морской стены обойдется непомерно дорого — по оценкам совета, около 115-120 млн фунтов стерлингов. Даже в этом случае она не даст никаких гарантий спасения от затопления.

"Здесь есть три типа людей: те, кто зарывает голову в песок, те, кто просто продолжает жить, и те, кто борется. Те, кто относится к последней группе, не готовы сидеть сложа руки. А почему они должны это делать? Согласно региональному плану управления берегами, 52 населенных пункта на побережье Западного Уэльса находятся под угрозой", — рассказала в 2020 году Анжела Томас, живущая в селе.

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