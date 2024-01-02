Не прошло и года: отчим привел любовницу в дом умершей жены и ее детей

Дети покойной убеждены, что их мать была бы крайне расстроенной, если бы узнала об этом.

Отчим, чья жена умерла от рака молочной железы в прошлом году, быстро завел новую возлюбленную. Но, несмотря на это, не собирается искать себе новое жилье. Детали истории на сайте Mumsnet раскрыл один из сыновей покойной женщины.

По словам парня, его мать и отчим поженились в 2018 году. Потом супруги приобрели совместный дом. Причем 80% от его стоимости покрыла именно она.

Пасынки поддерживали в целом теплые отношения со своим отчимом и даже встретились с ним на Рождество. Собственно, во время совместного празднования они и заметили, что приемный отец снял кольцо и спрятал рамки с фотографиями своей бывшей жены.

Позже мужчина признался, что несколько месяцев назад полюбил новую женщину. Этот факт возмутил пасынков, ведь отчим клялся жене в вечной любви, говорил, что никогда не полюбит другую и называл ее родственной душой.

Сыновья покойной убеждены, что их мать была бы крайне огорчена, если бы узнала, что ее муж так быстро забудет о ней. Теперь они хотят продать дом и честно разделить деньги. Однако не знают, как это сделать правильно, поэтому поинтересовались мнениями пользователей сети.

"В 2025 году мой брат женится, поэтому ему понадобятся деньги. И у меня в этом году возникли собственные финансовые проблемы", — объясняет свое решение парень.

Этот вопрос вызвал оживленную дискуссию в разделе для комментариев.

"Теперь, очевидно, ваш отчим пошел дальше"

"Жить с новой женщиной в доме умершей жены — это жестоко"

"Вы явно его недолюбливаете, и это затмевает вам разум"

"Отчим имеет право двигаться дальше. Нужно привлечь адвоката, чтобы детально разобраться в этой ситуации".

"Все зависит от того, что написано в завещании твоей мамы".

Напомним, ранее Фокус писал о состоятельном мужчине, который воспитывал своего пасынка с 10 лет и неожиданно принял решение лишить его наследства. Он утверждает, что смог сколотить свое состояние благодаря биологическим детям.