Девочка выжила в авиакатастрофе, но ее переехала прибывшая пожарная машина (фото)

Девушка сидела в задней части самолета и, предположительно, была выброшена на асфальт аэропорта, где позже ее раздавила машина спасателей. Ее подругам также не удалось выжить.

16-летняя Е Менг Юань была покрыта пеной, которую спасатели распылили на горящие обломки авиарейса 214 авиакомпании Asiana, совершившего аварийную посадку в международном аэропорту Сан-Франциско (США) после перелета из Южной Кореи. Она выжила в авиакатастрофе, но спустя несколько минут ее дважды переехал и убил пожарный автомобиль, прибывший на место происшествия. Об этой истории вспоминает Daily Star.

По данным офиса коронера округа Сан-Матео, девушка сидела в задней части самолета и, предположительно, была выброшена на асфальт аэропорта, где позже ее переехала машина спасателей.

По словам полицейских, подросток был покрыт пеной, которую спасатели распылили на горящие обломки самолета рейса 214 авиакомпании Asiana, совершившего аварийную посадку в международном аэропорту Сан-Франциско 6 июля 2013 года и летевшего из Южной Кореи.

"Водитель пожарной машины мог не заметить девушку в пене. Это могли быть факторы, способствовавшие этому трагическому событию", — сказал тогда Кен Уиллетт из Национального агентства по защите пожарных.

По словам полицейских, подросток был покрыт пеной Фото: Daily Star

Девушку переехали по меньшей мере дважды, и только когда пожарная машина тронулась с места, спасатели обнаружили ее тело. Ее подруга из средней школы Ван Линьцзя, 16 лет, погибла в аварии, а 15-летняя Лю Ипенг скончалась в больнице 12 июля. Десятки людей получили травмы, 182 из 302 пострадавших были доставлены в больницы.

Аварийная посадка произошла, когда самолет столкнулся с "морской стеной" в нескольких метрах от взлетно-посадочной полосы. По мнению следствия, пилоты не смогли вовремя понять, что самолет летит слишком медленно и низко.

Камера наблюдения с пожарной машины Фото: Sky News

Причиной пожара стал прорвавшийся масляный бак над правым двигателем. Вытекшее масло попало на горячий двигатель и воспламенило его. Бортпроводники Asiana Airlines были провозглашены героями за помощь в спасении пассажиров, а бортпроводница Ли Юн-Хай стала последним человеком, покинувшим горящий самолет.

"Она была героем. Эта крошечная девочка несла людей на спине, бегала повсюду, по ее лицу текли слезы. Она плакала, но оставалась такой спокойной и помогала людям", — рассказал пассажир Юджин Энтони Рах, который сидел в бизнес-классе.

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