Появляется уже несколько лет: женщина уверенна, что за ней следит НЛО (фото)

Кей Торп говорит, что фотографии, сделанные с помощью камеры ее телефона, доказывают, что это не звезда, а признак внеземной жизни.

Женщина убедилась в существовании внеземной жизни после того, как заявила, что над ее домом в Лидсе, что в Великобритании завис НЛО. Об этом пишет Metro.

36-летняя женщина Кей Торп заявила, что инопланетный объект напоминает ТАРДИС, на которой летает Доктор Кто из культового одноименного сериала и настаивает, что он появляется утром и вечером над ее домом в пригороде Йоркшира Миддлтоне (Англия) уже несколько лет.

Британка говорит, что фотографии, сделанные с помощью камеры ее телефона, доказывают, что это не звезда, а признак внеземной жизни.

"Там, где я живу, не так часто можно увидеть много звезд, но эта конкретная звезда находится над моим домом каждую ночь и каждое утро. Она была там много лет. Она не мерцала, и я подумал, что еще это может быть. Я решил сделать снимок на телефон, но при таком большом увеличении изображение может исказиться. Но мне удалось сохранить неподвижность и получить четкий снимок. Когда я сделал снимок, я просто увидел эту фигуру", — сказала мать троих детей.

Женщина сняла огни в своем саду Фото: Kennedy News & Media

На ее фотографии, сделанной из сада 16 декабря, виден яркий свет. Пользователи социальных сетей начали писать свои догадки о том, что это может быть в комментариях.

"Моя первая мысль была о том, что это может быть чем-то внеземном. Я не думала, что это космический корабль, но когда я увидела форму, то подумала, что это ненормально", — написала одна из них.

Женщина сказала, что не является поклонницей "Доктора Кто", но считает, что огни похожи на ТАРДИС Фото: Kennedy News & Media

Мисс Торп сказала, что многие ее друзья предположили, что это похоже на ТАРДИС, хотя она сама не является поклонницей смериала "Доктора Кто". Британка также выразила беспокойство по поводу того, что это может означать для ее дома.

"Я не верю, что мы одни. Я думаю, что там что-то есть — не думаю, что мы единственный вид. Меня осенила мысль, что что-то может смотреть на нас сверху вниз. Поскольку оно существует уже столько лет, я знаю, что должна быть в безопасности. Если только меня не похитили и не стерли память", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что "путешественницу во времени" заметили со смартфоном в руках. Женщина якобы разговаривает по мобильному телефону за несколько десятилетий до того, как эта технология была изобретена.

Также стало известно, что "путешественник во времени" назвал даты крупнейших стихийных бедствий. Он сказал, что в следующем году может произойти несколько экологических катастроф, в результате чего 2023 и 2024 годы станут "худшими в истории по погодным условиям".