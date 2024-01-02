Вебкамера помогла женщине вывести непорядочную коллегу на чистую воду

Американка установила видеонаблюдение, чтобы иметь полноценный обзор территории вокруг дома без "слепых" зон.

Женщина из США после возвращения с горнолыжного курорта, где она отдыхала вместе со своим мужем и детьми, решила просмотреть записи камер видеонаблюдения и обнаружила кое-что странное. Как выяснилось, в период ее отсутствия к ней домой наведывалась коллега с работы. Об этом американка написала на форуме DC Urban Mom and Dads.

Женщина разместила камеры видеонаблюдения на каждой из стен дома, чтобы иметь полноценный обзор без "слепых" зон. На одной из сохраненных системой записей она увидела свою подчиненную, которая с интересом всматривается в окна.

Чтобы разобраться в этой ситуации жительница США, имя которой не раскрывается, отправила коллеге SMS и прямо спросила, что она там делала. Затем пришел шокирующий ответ: "Я просто хотела посмотреть, как ты живешь".

Смущенная американка спросила у пользователей сети, не слишком ли эмоционально, по их мнению, она реагирует на этот инцидент.

В комментариях к этому посту юзеры посоветовали ей обратиться прямо в отдел кадров, чтобы сообщить о случившемся.

"Это странно и ненормально"

"Поговорите с отделом кадров. Я бы испугался"

"Это ужасно. Немедленно сообщите в HR. Подобные вещи нужно задокументировать"

"Я бы пошла непосредственно к руководству компании, а также сообщила в полицию, чтобы получить любой ордер на защиту"

"Это сумасшедший человек. Если бы она была в себе, то увидела бы камеры на фасадах".

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