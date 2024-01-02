Похитили и продали бандам: женщину "воспитывали обезьяны" в джунглях (фото)

Ванесса Фореро отправилась жить в тропические лица, чтобы понять через что пришлось пройти ее маме Марине Чапман. Свою историю женщина описала в книге "Девочка без имени".

Мать Ванессы Фореро Марина Чапман получила странное и тяжелое воспитание после того, как ее похитили, продали бандам торговцев людьми и бросили в колумбийских тропических лесах, где ее "вырастили обезьяны". Об этом пишет The Mirror.

Женщина, чью маму похитили, бросили в тропическом лесу, променяла свою обычную жизнь в Великобритании, чтобы понять через, что пришлось пройти ее родительнице.

Мать Ванессы Фореро Марина Чапман — домохозяйка, родившаяся в Колумбии, — была похищена в возрасте четырех лет бандами торговцев людьми и брошена в тропическом лесу, где, по ее словам, ее "вырастили" белолицые обезьяны-капуцины.

В возрасте 10 лет ее нашли охотники и продали в бордель, а затем выбросили за то, что она слишком одичала. Спустя годы, во время поездки в Великобританию, Марина влюбилась в мужчину, с которым познакомилась в церкви. Они поженились и родили двух дочерей — Ванессу, которой сейчас 40 лет, и Джоанну, 43 года, из Брэдфорда.

После окончания 15-летнего брака Ванесса покинула Великобританию, чтобы поселиться в колумбийских джунглях, где, по словам Марины, она жила как "женщина Тарзан". Она поговорила с журналистами из своего удаленного домика в колумбийском горном массиве Сьерра-Невада-де-Санта-Марта.

"Дома я всегда украшала свою комнату изображениями природы и гор. Моя кузина смеялась надо мной и говорила, что я хочу убежать в джунгли. А теперь она говорит: "О Боже, ты действительно это сделала". Маме не нравится, что я здесь — и так далеко от нее. Но в то же время она понимает, почему я здесь. Я впервые почувствовала ощущение дома и принадлежности. А обезьяны действительно приходят. Они сильно воют на деревьях. Они очень громкие", — рассказала британка.

ЖЕнщина всегда хотела жить в лесу Фото: Blink Films

Марина, которой сейчас 73 года, рассказала свою историю в книге 2013 года "Девочка без имени". Она утверждает, что ее похитили в 1954 году, когда банды торговцев детьми были обычным явлением в Колумбии.

"Я увидела, как рука закрывает мне рот — черная рука в белом платке. Потом я поняла, что меня уводят двое", — рассказывала Марина.

Женщина рассказала свою историю в книге 2013 года "Девочка без имени" Фото: Blink Films

По неясным причинам она была выброшена в тропическом лесу. По ее словам, примерно через два дня она увидела стаю капуцинов и начала подражать им, чтобы выжить. Она следила за тем, какие орехи и ягоды они едят, ловила бананы, которые они роняли, и пила из их водопоев. В конце концов, когда она начала ходить на четвереньках и перестала разговаривать, обезьяны стали принимать ее.

Ранее Фокус сообщал, что сирота из Украины встретилась с отцом, который считал ее опасной. Наталия Грейс попала в заголовки газет всего мира после того, как ее обвинили в попытке убийства своей приемной матери. Тогда Майкл Барнетт рассказал, что их "ребенок" мог зарезать его жену. Мужчина утверждал, что девочке на самом деле было 22 года.

Также стало известно, что миллионер похвастался, что может позволить себе несколько жен. Курсат Йилдирим после победы в лотерее уволился с работы крановщика, после чего начал активно сорить деньгами, потратив более 1,6 миллиона долларов в первый месяц. Недавно он показал, как проводит свое свободное время.