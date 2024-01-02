"Это отвратительно": доктор рассказал о последствиях, если не чистить пупок (видео)

Сермед Межер отметил, что внутри могут быть "тонны мусора". Эксперт также дал несколько советов во избежание скопления грязи.

Доктор Сермед Межер, удостоенный наград британский медик и автор, рассказал, что может скрываться в пупках людей, если они не чистят их достаточно тщательно. Однако многие люди утверждают, что это "невозможно". Об этом доктор рассказал в коротком ролике опубликованном на его личном канале на YouTube.

Врач предупредил всех, кто не делает глубокую чистку пупка, что внутри может скопиться "что-то неприятное".

Доктор Сермед Межер, имеет более 54 000 подписчиков на YouTube и рассказывает о различных заболеваниях и проверяет различные медицинские факты.

Один из его последних коротких роликов заставил зрителей "почувствовать себя больными" после того, как они узнали, что может скрываться внутри их пупков, если они не моются должным образом. В ролике он показал зрителям жуткие фотографии последствий немытья живота.

"Вы когда-нибудь специально чистили свой пупок? Если нет, то это можете быть вы. Большинство из нас просто бегло протирают пупок пальцем в душе и, возможно, вынимают немного пуха", — говорил доктор в своем видео.

Однако врач отметил, что внутри могут быть "тонны мусора".

Межер посоветовал людям начать систематически чистить свой пупок Фото: YouTube

"Там можно найти кусочки одежды, волосы, просто случайные кусочки кожи, застрявшие там. А потом все они спрессовываются в этой маленькой дыре. Как правило, они не доставляют особых проблем. Но если оставить их на некоторое время, они могут начать очень сильно пахнуть. Они также могут вызвать раздражение пупка, а иногда и небольшую инфекцию в этой области. И если это так, то может появиться гной вокруг пупка", — отметил доктор.

Завершая видео, доктор Межер посоветовал людям начать систематически чистить свой пупок. Он добавил, что для тщательной очистки не обязательно использовать "медицинские щипцы", можно обойтись и ватной палочкой.

Зрители были поражены таким роликом, многие из них поспешили прокомментировать видео.

"Хорошо, что я чищу свой", "Сомневаюсь, что в моей есть хоть один", "Это просто дико", "Это отвратительно", — писали люди.

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