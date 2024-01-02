Всего одна фраза: женщина рассказала, как заставить любого мужчину захотеть жениться

Марина Нейман поделилась своим особым методом, чтобы быстро получить обязательства от мужчин, которые поначалу говорят, что не планируют серьезных отношений.

Марина Нейман из Майами (США) рассказала, что существует одна ключевая фраза, которую все девушки должны произносить на свиданиях. Она заставит любого мужчину сразу же захотеть на ней жениться. Свои доводы о ее успешности девушка показала в своем ролике, опубликованном в TikTok.

Женщина утверждает, что нашла чит-код для получения предложения о браке.

Одна женщина утверждает, что нашла простой способ, который заставит любого мужчину захотеть жениться на девушке практически сразу. Она уверенна, что для достижения таких результатов женщинам достаточно произносить одно простое предложение на всех своих свиданиях. По ее словам, фраза, которая относится к обратной психологии, подстегнет мужчин к тому, чтобы взять девушку в жены.

Марина Нейман, проживающая в Майами, разместила в TikTok короткое видео, в котором объяснила, что это за предложение и как она использует его, чтобы получить обязательства от мужчин, которые поначалу говорят, что не планируют серьезных отношений. Она объяснила, что впервые вдохновилась фразой после просмотра документального фильма Netflix с Памелой Андерсон, которая сказала: "Если вы хотите гарантировать, что выйдете за кого-то замуж, скажите ему, что никогда не выйдете за него, и вы поженитесь через шесть месяцев".

Марина добавила, что считает, что Андерсон "что-то придумала". За последние два месяца она сходила на несколько свиданий, где просто ничего не было. После нескольких неудач женщина изменила свой подход.

"Вы прекрасны, я отлично провела время, но на данный момент я действительно ищу свидания для брака и не вижу, чтобы это стало чем-то серьезным", — произнесла она на одном из свиданий.

По ее словам, это привело к тому, что мужчины, с которыми она встречалась, удвоили свои усилия.

"Отказ что-то делает с их мозгом. Она хочет серьезных обязательств, но не со мной, теперь я должен стараться как никогда", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что 91-летний миллиардер вновь ищет невесту. Избранница должна быть старше 45 лет и иметь опыт в бизнесе, чтобы помогать мужу. У миллиардера есть четверо детей от предыдущих браков.

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