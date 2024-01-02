"Худшая ошибка" на вечеринке: мужчина потерял семью и работу из-за глупого поступка (фото)

Ли Даулинг пристрастился к наркотикам. Мужчина начал воровать деньги, предназначенные для оплаты счетов, и продавал вещи из дома.

У 44-летнего Ли Даулинга из Великобритании была жена и постоянная работа, но огромная ошибка на вечеринке переросла в наркотическую зависимость, в результате которой он потерял все, а его партнерша выгнала его из дома. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина рассказал, как из-за одного глупого поступка его жизнь вышла из-под контроля, и в итоге он потерял жену, дом и работу.

Однажды вечером на вечеринке Ли Даулингу предложили крэк-кокаин, и решение принять его стоило ему всего. 44-летний парень пристрастился к наркотику и стал продавать вещи из своего дома, чтобы финансировать свою привычку. Зависимость дошла до того, что жена выгнала его из дома после того, как Ли использовал общие деньги пары.

Затем мужчина переехал к своей матери, но она выгнала его из дома после того, как он продал ее имущество, чтобы купить наркотики. Затем его приютил Macari Centre, приют для бездомных, открытый бывшей звездой футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Лу Макари, где Ли прожил с 2019 по 2021 год.

"Когда я приобщился к наркотикам, я был женат, у меня был дом, карьера и все такое прочее. Я воровал деньги, предназначенные для оплаты счетов, и продавал вещи из дома. Со мной стало невозможно жить. Жена выгнала меня из дома и развелась со мной. Я переехал к маме. Я прожил с ней около года, пока не случилось то же самое. Я грабил ее, продавал вещи из ее дома, и она выгнала меня", — вспоминает Ли.

Мужчина прошел курс реабилитации Фото: Stoke Sentinel

В 2021 году британец подал заявку на проживание в Nacro, ассоциации, поддерживающей бывших правонарушителей в процессе реабилитации, и в прошлом году получил квалификацию парикмахера.

Теперь он предлагает стрижки тем, кто живет в приюте, а также работает в магазине "Кэш энд Керри". Ли больше не употребляет наркотики уже два года.

"Я понял, в чем заключалась настоящая проблема моей зависимости, и дело было не в наркотиках, а во мне самом", — добавил он.

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