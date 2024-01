Найден самый старый домик на дереве: как он выглядит изнутри (фото)

Все желающие могут заказать экскурсию, которая стоит около одной тысячи гривен и включает полный осмотр окружающей территории.

Старейший в мире домик на дереве расположен в Питчфорде, что в британском графстве Шропшир. Первые упоминания о нем датируются аж 1692 годом, пишет таблоид The Sun.

Согласно историческим данным, из этого домика на огромной липе королева Виктория во время своего визита в Питчфорд-Холл любовалась охотой на лисиц.

Когда сооружение впервые построили в 1600-х годах, оно полностью поддерживалось деревом, но теперь держится на металлических опорах и проводах. Во время реконструкций в 1760 и 1980 годах мастерам удалось сохранить аутентичный карнизный потолок, дубовый пол и готические окна.

Все желающие могут заказать экскурсию, которая стоит 20 фунтов стерлингов (около 1 тыс. грн) и включает полный осмотр близлежащей территории, однако внутрь дома из соображений безопасности заходить запрещено.

Такой домик над деревом выглядит изнутри Фото: Pitchford Estate

Туристы могут остановиться в отеле поблизости — Tree House Barn, где есть все необходимое для комфортного проживания, в частности вода из артезианской скважины, возобновляемое отопление от воздушного теплового насоса и солнечная энергия.

Местный отель Tree House Barn Фото: Pitchford Estate

Путешественникам предлагают отдых в номерах с двуспальными кроватями, отдельными ванными комнатами, кухнями открытой планировки, а также спутниковым телевидением и бесплатным WiFi. Дополнительное преимущество — сад с внутренним двориком и зоной для барбекю.

Самый старый домик на дереве Фото: Pitchford Estate

Кстати, в Великобритании также расположен самый большой в мире дом на дереве — The Treehouse at The Alnwick Gardens, внутри которого открыли уютный ресторан.

