Женщина потеряла сознание в прямом эфире, когда узнала о своем богатстве (видео)

Памела Брэдшоу призналась, что хочет потратить деньги на то, чтобы купить собственный дом.

Памела Брэдшоу из Северной Каролины, что в США, потеряла сознание в прямом эфире, когда узнала, что выиграла миллион долларов в государственной лотерее Powerball. Курьезный фрагмент видео появился на странице Dick Clark's New Year's Rockin' Eve в Facebook.

"Памела! Ты же миллионер!" — закричал ведущий Райан Сикрест, объявив вскоре после полуночи счастливые номера новогоднего розыгрыша. Услышав это, победительница начинает плакать от радости, закрывает лицо руками и под потоком конфетти падает на сцену.

Поднявшись на ноги, ошеломленная американка воскликнула: "Боже мой!". Затем она поблагодарила Бога за уникальный момент в жизни.

Сообщается, что это уже второй год подряд, когда житель Северной Каролины выигрывает один миллион долларов в новогоднюю ночь. Накануне было выбрано пять игроков Powerball, которым выпал шанс сорвать джекпот 1 миллион долларов.

Памела Брэдшоу из Северной Каролины выиграла 1 миллион долларов Фото: Facebook

Представители лотереи отметили, что Брэдшоу никогда раньше не была в Нью-Йорке, где проводился розыгрыш, а также впервые в жизни летала на самолете. Она провела в мегаполисе четыре дня и три ночи.

"Я плакала во время полета в самолете и возле Статуи Свободы. Это было просто невероятно", — рассказала Памела.

Женщина также призналась, что хочет потратить деньги на то, чтобы купить собственный дом.

"Я хотела бы иметь собственный дом, в котором буду чувствовать себя в безопасности. Маленький коттедж или что-то в этом роде с одной или двумя спальнями", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина выиграл 36,5 млн долларов и на следующий день пошел на работу. Пьер Ричер не позволил крупному выигрышу в лотерею изменить образ его жизни. Счастливчик пришел на работу в 4:30 утра в понедельник после розыгрыша, будто ничего не произошло.

Также стало известно, что мужчина, который выиграл $1,35 млрд, потребовал денег от матери своего ребенка.