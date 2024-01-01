Мультсериал "Футурама" 20 лет назад "предсказал" появление капсул для самоубийц (видео)

Эпизод с кабинкой для самоубийц был показан в мультсериале еще в 1999 году. В 2021-м австралийский доктор Филип Ничке представил миру капсулы, призванные помочь людям, которые решили добровольно уйти из жизни.

Мультсериал "Симпсоны" давно прославился тем, что неоднократно в нем появлялись эпизоды, которые в дальнейшем воплощались в жизнь с пугающей точностью. Оказалось, что не менее популярный американский научно-фантастический сатирический мультсериал для взрослых "Футурама", созданный в студии 20th Century Fox Мэттом Грейнингом и Дэвидом Коэном, авторами "Симпсонов", тоже способен предсказывать будущее, пишет LADbible.

Внимание журналистов и пользователей соцсетей привлекла серия под названием "Космический пилот 3000", где речь идет о капсулах, для оказания помощи самоубийцам, разбросанных по улицам города. Эпизод был показан на канале Fox в 1999 году. По сюжету, в 3000 году капсулы были разбросаны по городу почти на каждой улице и стоили пользователям 25 центов за использование. Им также предлагался выбор вариантов, как умереть: "быстро и безболезненно" или "медленно и ужасно". Для этого нужно было только выбрать соответствующую позицию в настройках.

Кабины самоубийц сыграли решающую роль во всем сюжете сериала, поскольку именно здесь впервые встретились персонажи Филип Дж. Фрай и Бендер Бендинг Родригес. Фрай, выходец из ХХ века, вошел, думая, что это телефонная будка, в то время как Бендер намерился покончить с собой. В конце концов онивышли невредимыми, выбрав "медленный и ужасный" вариант, которые не смог положить конец их жизни.

Эпизод, в котором показаны кабинки для самоубийц

Спустя примерно 20 лет капсулы для самоубийц почти что стали реальностью. В 2021 году австралийский доктор, спорный сторонник эвтаназии Филип Ничке разработал капсулы Sarco Pods, распечатанные на 3D-принтере компанией Exit International, которые, как предполагается, помогут людям совершить самоубийство. Изобретатель утверждает, что его устройство даст людям возможность покончить с собой "мирным" путем. Они даже прошли независимую юридическую проверку и планировались к запуску еще в 2023 году.

Капсула Sarco Pods

Согласно инструкции, тем, кто воспользуется капсулой, потребуется около 10 минут для подтверждения смерти. Она наступает из-за того, что кабинки заполняются азотом. Это вызывает быстрое снижение уровня кислорода, в результате чего человек внутри теряет сознание, прежде чем в конечном итоге умереть.

Услышав о капсулах, тысячи людей бросились в социальные сети, чтобы поделиться параллелями с эпизодом "Футурамы".

"Когда я был ребенком, будки самоубийц казались единственной по-настоящему неправдоподобной частью Футурамы, но оказалось, что это единственное, что обладало хоть какой-то предсказательной силой", ""Футурама", как и "Симпсоны", опередила свое время", "Футурама предсказала это первой!!!", "С опережением графика (Футурама, 3000 год)", — пишут в комментариях.

Еще два года назад СМИ писали о том, что "капсулы самоубийц" были одобрены правительством Швейцарии, однако позже журналисты Newsweek выяснили, что такое разрешение так и не было получено.

Идея оказания помощи в самоубийстве по-прежнему вызывает бурные дискуссии и целый ряд этических вопросов. Эта практика остается незаконной во многих странах.

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