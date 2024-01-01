"ИИ пробуждается": экстрасенс сделал мрачные предсказания на 2024 год

"Живой Нострадамус", предсказавший Covid, сделал ужасные предсказания на 2024 год.

Атос Саломе, родившийся в Бразилии, который утверждает, что он экстрасенс и называет себя "живым Нострадамусом", сделал свои предсказания на 2024 год – и, похоже, это будет богатый на события год. Об этом пишет издание Mirror.

Саломе ранее утверждал, что предсказал пандемию коронавируса, финал чемпионата мира по футболу, вторжение Путина в Украину и даже смерть королевы Елизаветы.

По словам Атоса Саломе, 2024 год станет "новой главой в истории человечества", в которой произойдет контакт с инопланетянами, восстание роботов, глобальная катастрофа и даже Третья мировая война.

Что касается контакта с инопланетянами, он прогнозирует, что вместо ужасающего вторжения "зеленых человечков" люди и инопланетяне будут общаться посредством "зашифрованных сигналов, перехваченных сетью телескопов".

37-летний мужчина также утверждает, что "астероид, богатый очень ценными элементами", мчится к Земле и благополучно упадет на Землю в следующем году, что спровоцирует новую космическую гонку, поскольку страны будут бороться за то, чтобы заполучить космические ресурсы.

Кроме того, Саломе утверждает, что ИИ "пробуждается" и обретает самосознание, и вскоре поднимет "восстание машин".

Что касается глобальных конфликтов, Саломе утверждает, что это "неотвратимая реальность, поскольку Третья мировая война будет внезапно спровоцирована либо событием в Южно-Китайском море, либо крупной кибератакой, а противостояние между Китаем и Россией перерастает в полномасштабную войну.

Предсказатель также предупредил о надвигающейся глобальной катастрофе, когда стихийные бедствия охватят весь земной шар, и утверждает, что знает, где произойдут самые ужасные трагедии. Экстрасенс прогнозирует три основных "очага боли" на Ближнем Востоке и в Африке — Южный Судан, Сомали и Йемен.

Тем временем, по словам Саломе, США будут сосредоточены на "борьбе с огнем и водой". Он предсказывает, что ураганы и тропические штормы принесут смертельные наводнения в районе Мексиканского залива, в то время как Калифорния, Орегон и Вашингтон могут пострадать от новых лесных пожаров.

Однако провидец подчеркивает, что не хочет вызывать панику своими предсказаниями, а призывает к действию и пытается "встряхнуть мышление" человечества. Он пояснил, что ни один из его прогнозов "не высечен на камне" и всегда существует вероятность того, что правильные решения людей могут их изменить.

Напомним, Нострадамус, живший в XVI веке, предсказал, что в 2024 году Китай вступит в войну и наступит голод. Согласно тексту знаменитого французского астролога Les Propheties ("Пророчества, 1555 г.), в этом году нас ждет глобальная война, гуманитарная катастрофа и королевские беспорядки.

Ранее Фокус писал, что экстрасенс сделал жуткое предсказание на 2024 год. Экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер заявил, что жителям определенного региона стоит подготовиться к сильному землетрясению, которое уже на подходе к одному из самых богатых мест в мире.