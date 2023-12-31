Британка, жившая на пособие, стала миллионершей после двух грандиозных выигрышей в бинго

История успеха мамы четверых детей в 2019 году поразила многих людей. За 10 дней Анита Кэмпбелл смогла отдать кредит и купить новый дом своему отцу.

Анита Кэмпбелл из графства Дарем (Великобритания) из-за плохого состояния здоровья получала универсальный кредит, но, дважды выиграв за несколько дней более 500 000 фунтов стерлингов (более 24 млн гривен), расплатилась с долгами. Об этой удивительной истории, которая случилась в 2019 году, вспоминает The Mirror.

Мать четверых детей, вынужденная жить на пособие, стала миллионершей после необычного поворота судьбы, который полностью изменил ее жизнь.

Анита Кэмпбелл дважды выиграла в онлайн-бинго за несколько дней. Каждый раз женщина выиграла более 500 000 фунтов стерлингов (более 24 млн гривен). Из-за проблем со здоровьем британка получила универсальный кредит, но после победы купила своему пожилому отцу новый дом и смогла расплатиться с долгами.

"Это все еще немного похоже на сон. Я на седьмом небе от счастья. Я до сих пор не могу в это поверить. Я сразу подумала, что на эти деньги смогу помочь своим детям", — рассказывала о выигрыше в 2019 году Анита.

Британка выиграла 597 000 фунтов стерлингов (почти 29 млн гривен) через несколько часов после того, как присоединилась к онлайн-игре в бинго. А всего через 10 дней после этого она выиграла еще 522 000 фунтов стерлингов (чуть более 25 млн гривен).

"Я просто не могла поверить, что снова выиграла", — признавалась она.

Анита Кэмпбелл жившая на пособие, стала миллионершей Фото: The Mirror

Анита сразу же отправила своих четверых детей в поход по магазинам и купила игрушки для тогда пятилетнего внука.

"Он позвонил мне и спросил: "Бабушка, ты богата? Можно мне немного Лего?" — вспомнила британка.

Анита также переехала из арендованного дома в новую квартиру, отдав старую мебель. Женщина выплатила кредит и долги за похороны своей матери, состоявшиеся годом ранее.

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