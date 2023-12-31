Погнался за мужчиной: косметическое средство может привлекать гигантских пауков (фото)

Все началось с того, что одна женщина написала отзыв о том, что продукт, который продается в магазинах Sephora, привлекает пауков-волков. Позже другие покупатели поддержали рассказ девушки и поделились своими подобными историями.

Покупатели косметического средства Sephora предостерегают любителей красоты от покупки крема для тела Sol de Janeiro Delícia Drench Body Butter, потому что, по их словам, оно привлекает огромных пауков. Об этом пишет Newsweek.

Все началось с того, что одна женщина написала отзыв о том, что продукт, который продается по цене от 22 до 48 долларов онлайн и в магазинах Sephora, привлекает пауков-волков.

"Если вы боитесь огромных насекомых, остерегайтесь этих лосьонов, лол. Я так хотела их полюбить, но один из ингредиентов такой! Когда я наношу его, то сразу же появляется один. Обычно я вижу его раз в 3 года, а с этим лосьоном он появлялся каждый день. Я перестала им пользоваться и с тех пор не видела ни одного", — говорится в отзыве с оценкой в 1 звезду.

Позже другие покупатели поддержали рассказ девушки и поделились своими подобными историями.

"О, и однажды паук так сильно хотел съесть какой-нибудь ингредиент, что погнался за мной. Я клянусь всем. Я бежал налево, он бежал налево, я бежал направо, он бежал направо. Как будто он действительно следовал за запахом. И нет, аромат не такой уж и хороший, ничего такого, что не смог бы сравниться с ванильным кремом за 5 долларов. Так что да, будьте осторожны, если вы боитесь пауков, особенно больших", — написал один мужчина.

Женщина написала отзыв о том, что продукт, который продается в магазинах Sephora, привлекает пауков-волков Фото: Sephora

Оригинальный обзор также подтолкнул пользователей Reddit и X (бывшего Twitter) к экспериментам, чтобы проверить, насколько правдивы утверждения. Один из пользователей опубликовал изображение предполагаемого укуса паука-волка после использования масла для тела, а другой написал о нанесении образца лосьона на кусочек ткани. По его словам, он якобы привлек восемь пауков за один день.

Однако представитель Sol de Janeiro опроверг утверждения о том, что их масло для тела может привлечь пауков, и пояснил, что продукт не содержит никаких опасных ингредиентов.

"Sol de Janeiro чрезвычайно серьезно относится к безопасности и заботам своих потребителей. Бренд тщательно отбирает каждый ингредиент для достижения максимальной эффективности и запретил использование более 100 косметических ингредиентов в своих рецептурах, оставаясь при этом в авангарде научных разработок и новых стандартов во всем мире для обеспечения здоровья и безопасности человека и окружающей среды, работая только с партнерами, которые поддерживают приверженность компании устойчивому снабжению и научно обоснованной безопасной биомиметике", — рассказал он журналистам.

Ранее Фокус сообщал, что женщину из Сингапура оштрафовали за размножение комаров в туалете. Кох И Сиан не хотела убивать насекомых из-за своих религиозных убеждений. Женщина планирует обжаловать приговор.

Также стало известно, что женщина подавилась едой, а затем проглотила зубную щетку. Начав испытывать трудности с дыханием, Айсеа схватила первое, что попалось под руку, чтобы попытаться достать кусок индейки из горла.

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